На вчерашней презентации Apple мало упоминала об ИИ

Год назад компания Apple в момент анонса семейства iPhone 16 сформировала у потребителей завышенные ожидания относительно своих функций искусственного интеллекта, но в итоге не смогла реализовать их в срок и на должном уровне. Прошлогодний опыт был учтён, и вчера Apple почти не упоминала об искусственном интеллекте в ходе своей не самой продолжительной презентации.

Как подчёркивает The Verge, сам по себе хронометраж мероприятия уложился в один час и пятнадцать минут, что довольно скромно в историческом контексте. Представители Apple в ходе мероприятия избегали активного обсуждения темы искусственного интеллекта, а если и ссылались на неё, то главным образом в контексте фоновой или подготовительной работы. Например, в случае с наушниками AirPods Pro 3 сослалась на использование ИИ для перевода речи на другой язык в масштабе реального времени и мониторинг частоты сердечных сокращений. ИИ также помогает Apple анализировать информацию о физической активности пользователя, как было отмечено, чтобы давать ему более точные рекомендации по поддержанию здоровья. Для анализа использовались данные более чем 250 000 участников программы, предоставивших записи о более чем 50 млн часов физической активности.

В случае с новыми Apple Watch упоминание об ИИ было ещё более выборочным. Было сказано, что алгоритмы Apple теперь анализируют, как артериальное давление пользователя реагирует на сердечные сокращения в пределах каждого 30-дневного периода. Эти данные потом обобщаются для выявления симптомов гипертонии. Как только Apple получит одобрение американского регулятора FDA в сфере здравоохранения, подобная функция ранней диагностики гипертонии начнёт использоваться открыто и официально. По прогнозам Apple, только за первый год компании удастся предупредить об опасных симптомах более 1 млн человек.

Большинство уже внедрённых конкурентами функций работы с ИИ на уровне фирменных приложений iMessage и FaceTime компания Apple уже обсудила на июньской конференции для разработчиков WWDC, а потому на вчерашней презентации iPhone 17 подобным темам почти не уделяла внимания. Как отмечалось, кадровые перестановки и постоянные попытки смены курса в сфере разработки ИИ уже подорвали моральных дух многих специалистов Apple в этой области, и они начали покидать компанию на фоне более выгодных карьерных предложений у конкурентов.