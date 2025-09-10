Сегодня 10 сентября 2025
Составлен список новинок Apple, о которых компания не говорила на вчерашней презентации

До конца содержание вчерашней презентации Apple можно было определить лишь по её итогам, поэтому представители 9to5Mac только сейчас поняли, о каких ближайших новинках этой марки на мероприятии не было ничего сказано. Список получился довольно внушительным, но нельзя утверждать, что все попавшие в него устройства Apple скоро будут представлены.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Во-первых, как отмечает источник, беспроводные наушники AirPods Pro 3 дебютировали только в варианте без инфракрасных камер. Последние им потребуются, как принято считать, для оценки окружающей пользователя обстановки и адаптации под неё на функциональном уровне. По всей видимости, такая модификация наушников появится уже в следующем году, а рассказывать о ней в сентябре текущего Apple не пожелала ради поддержания продаж существующей версии.

Не были представлены вчера и беспроводные метки Air Tag 2, хотя в июне агентство Bloomberg устами своего известного специалиста по планам Apple заявило, что устройства этой серии почти готовы к выходу на рынок. Впрочем, до конца года Apple может провести ещё одну презентацию, представив Air Tag 2 либо на соответствующем мероприятии, либо вообще ограничившись выпуском пресс-релиза.

iPad Pro на базе процессора Apple M5 вчера также не был представлен, хотя некоторые источники надеялись, что в честь десятилетнего юбилея данной модели планшета соответствующее обновление будет сделано именно в сентябре. Второе поколение гарнитуры дополненной реальности Vision Pro, которое может использовать либо процессор M4, либо M5, также сохраняет шансы на выход до конца текущего года, но очевидно, что вчера дебют такого устройства не состоялся.

За бортом вчерашней презентации осталась и модернизированная ТВ-приставка Apple TV 4K на основе процессора A17 Pro, но она всё ещё может выйти в текущем году. Умная колонка HomePod mini 2 вчера также не была представлена, хотя полноразмерное устройство существующего поколения на презентации мелькало в самом начале. Не было объявлено вчера и о получении компанией Apple прав на трансляцию следующего сезона гонок F1, хотя некоторые источники на это рассчитывали. Кого-то разочаровало отсутствие среди цветов корпуса iPhone 17 Pro традиционного чёрного, но сохраняется вероятность, что он составит компанию трём предложенным несколько позже. Пока смартфон можно заказать в серебристом, тёмно-синем и оранжевом исполнении.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, airpods pro 3, apple vision pro, ipad pro
