Mercedes-Benz EQS с твердотельными аккумуляторами проехал 1205 км без подзарядки — чуть-чуть энергии ещё осталось

Не секрет, что Mercedes-Benz уже испытывает прототип электромобиля EQS, оснащённый твердотельными тяговыми батареями совместной разработки с Factorial, которые позволяют увеличить запас хода без подзарядки до значений свыше 1000 км. На практике этому прототипу удалось преодолеть более 1200 км по дорогам общего пользования и даже сохранить запас хода на оставшиеся 137 км.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Источник изображения: Mercedes-Benz

Как отмечает Electrek, в ходе эксперимента прототип электромобиля Mercedes-Benz EQS на базе твердотельных аккумуляторов преодолел расстояние от немецкого Штутгарта до шведского Мальмё в 1205 км без остановок на подзарядку, после чего бортовой компьютер демонстрировал остаточный запас хода в 137 км. Модифицируя стандартный EQS, специалисты Mercedes-Benz добились того, что твердотельная батарея при сопоставимых с обычной массе и габаритах получила на 25 % больший запас электроэнергии.

В данном случае, как отмечается, прототип оснащался твердотельными тяговыми батареями с литийметаллическим анодом, которые были разработаны при участии подразделения Mercedes-AMG HPP, поставляющего силовые установки для фирменной команды «Формулы 1». В серийных машинах марки такие аккумуляторы появятся до конца текущего десятилетия. При этом Factorial сотрудничает на данном направлении с Hyundai и Stellantis, так что подобным запасом хода смогут похвастать не только флагманские электрические седаны Mercedes-Benz. Принято считать, что массовое распространение твердотельных тяговых батарей китайского производства начнётся на рынке электромобилей в 2027 году.

