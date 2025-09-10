Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI

Предстоящий криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games вслед за прошлыми частями будет включать пародии на современные компании. Об этом стало известно благодаря новой утечке.

Проверенный датамайнер под псевдонимом Tez2 на днях сообщил, что обнаружил несколько зарегистрированных Take-Two Interactive доменных имён, которые могут появиться в GTA VI.

Речь идёт о what-up.app, rydeme.app, buckme.app, leonidagov.org, brianandbradley.com, hookers-galore.com, wipeoutcornskin.com, myboyhasacreepycorndog.com. Все домены зарегистрированы под DNS-серверами Take-Two и Rockstar.

Перечисленные доменные имена были созданы ещё 27 мая, однако после обнаружения Tez2 оказались перемещены с DNS-серверов Take-Two на DNS-серверы, связанные с регистратором доменов Mark Monitor.

Что касается самих имён, то WhatUp является пародией на WhatsApp, RydeMe выглядит аналогом Uber/Lyft, а насчёт BuckMe мнения расходятся — то ли это вариация на тему Patreon, то ли Venmo (сервис мобильных платежей).

Также среди доменов засветились государственный сайт Leonidagov.org, возможная юридическая фирма Brian And Bradley (пародия на Morgan & Morgan?) и, судя по всему, несколько фишинговых и спам-порталов.

GTA VI должна была выйти текущей осенью, однако в целях повышения качества Rockstar отложила игру до 26 мая 2026 года. Пока игра подтверждена только для консолей — PS5, Xbox Series X и S.