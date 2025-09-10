Сегодня 10 сентября 2025
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI

Предстоящий криминальный боевик с открытым миром GTA VI от Rockstar Games вслед за прошлыми частями будет включать пародии на современные компании. Об этом стало известно благодаря новой утечке.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Проверенный датамайнер под псевдонимом Tez2 на днях сообщил, что обнаружил несколько зарегистрированных Take-Two Interactive доменных имён, которые могут появиться в GTA VI.

Речь идёт о what-up.app, rydeme.app, buckme.app, leonidagov.org, brianandbradley.com, hookers-galore.com, wipeoutcornskin.com, myboyhasacreepycorndog.com. Все домены зарегистрированы под DNS-серверами Take-Two и Rockstar.

Перечисленные доменные имена были созданы ещё 27 мая, однако после обнаружения Tez2 оказались перемещены с DNS-серверов Take-Two на DNS-серверы, связанные с регистратором доменов Mark Monitor.

У Нико Беллика из GTA IV тоже была страница в LifeInvader (аналог Facebook в GTA V)

У Нико Беллика из GTA IV тоже была страница в LifeInvader (аналог Facebook в GTA V)

Что касается самих имён, то WhatUp является пародией на WhatsApp, RydeMe выглядит аналогом Uber/Lyft, а насчёт BuckMe мнения расходятся — то ли это вариация на тему Patreon, то ли Venmo (сервис мобильных платежей).

Также среди доменов засветились государственный сайт Leonidagov.org, возможная юридическая фирма Brian And Bradley (пародия на Morgan & Morgan?) и, судя по всему, несколько фишинговых и спам-порталов.

GTA VI должна была выйти текущей осенью, однако в целях повышения качества Rockstar отложила игру до 26 мая 2026 года. Пока игра подтверждена только для консолей — PS5, Xbox Series X и S.

grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
