Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Arm представила платформу Lumex: четыре ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика

Компания Arm представила Lumex C1 — серию процессорных ядер с расширенными возможностями ИИ, которые ориентированы на смартфоны, планшеты и компьютеры. Новые ядра обеспечивают прирост производительности на 25 % по сравнению с предыдущей серией Cortex X925, отмечает PCWorld.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

Платформа Arm Lumex сочетает в себе новейшие ядра на архитектуре AArch64 со Scalable Matrix Extensions 2 (SME2), новейшие графические процессоры и другие системные IP, а также оптимизированный программный стек, что делает её универсальной платформой, ориентированной на искусственный интеллект.

В семействе Lumex C1 представлены четыре версии ядер на архитектуре Armv9.3 с поддержкой SME2, которые оптимизированы для производства по 3-нм техпроцессу. Такая архитектура компанией Arm используется впервые. Ядра маркируются как C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro и C1-Nano. Два первых — производительные, два последних — энергоэффективные. При этом ядро Premium занимает на 35 % меньше площади, чем Ultra, при схожей производительности.

Одним из ключевых нововведений стала технология KleidiAI, позволяющая выполнять ИИ-задачи без отдельного нейропроцессора, прямо на процессорных ядрах. В самой Arm утверждают, что KleidiAI повышает производительность в задачах распознавания речи, генерации аудио и работы с языковыми моделями в 5 раз.

Arm утверждает, что это повысит производительность приложений, в которых постоянно используются те или иные технологии искусственного интеллекта, такие как генерация звука, обработка данных с камеры или компьютерное зрение. В частности, Arm заявляет о более чем 4,7-кратном снижении задержки, распознавания речи и классических задач больших языковых моделей, а также о примерно 2,8-кратном ускорении генерации звука.

Обновлена и графическая подсистема: GPU Mali G1-Ultra обещает улучшить графическую производительность на 20 %, трассировку лучей — в 2 раза, обработку ИИ — на 20 % (по сравнению с Immortalis-G925). Рендеринг осуществляется с масштабированием, что позволяет повысить частоту кадров без потери качества изображения. При использовании трассировки лучей частота кадров в играх будет выше на 40 %.

Эти изменения будут особенно заметны в играх. «Если на устройстве можно запустить большую языковую модель, появляются новые способы взаимодействия с игрой, расширяющей опыт», — прокомментировал Джеймс МакНайвен (James McNiven), вице-президент по управлению продуктами Arm.

Главная идея платформы Lumex — переместить некоторые облачные ИИ-функции на локальное устройство, что снизит нагрузку на серверы. На презентации в качестве примера показали игру Honor of Kings, где встроенный ИИ-помощник анализирует действия игрока и даёт советы в реальном времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
VMware с осторожностью подходит к масштабной поддержке архитектуры Arm
Ведущий разработчик процессоров Amazon перешёл на работу в Arm
Intel показала Arm-процессор на ангстремном техпроцессе 18A
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать
Intel заверила, что до полного отделения производства чипов не дойдёт — но почти половину продать может
Теги: arm, процессоры, искусственный интеллект
arm, процессоры, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
У пиратов в России упали доходы — давление на них усилилось, а легальные онлайн-кинотеатры стали привлекательнее 23 мин.
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V 51 мин.
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 2 ч.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 3 ч.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 3 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 4 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 5 ч.
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 6 ч.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 8 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 11 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 11 мин.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 19 мин.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 2 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 2 ч.
NVIDIA представила соускоритель Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для масштабных задач ИИ-инференса 2 ч.
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд 2 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 3 ч.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 3 ч.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 3 ч.
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать 3 ч.