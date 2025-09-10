Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика

Компания Arm представила Lumex C1 — серию процессорных ядер с расширенными возможностями ИИ, которые ориентированы на смартфоны, планшеты и компьютеры. Новые ядра обеспечивают прирост производительности на 25 % по сравнению с предыдущей серией Cortex X925, отмечает PCWorld.

Платформа Arm Lumex сочетает в себе новейшие ядра на архитектуре AArch64 со Scalable Matrix Extensions 2 (SME2), новейшие графические процессоры и другие системные IP, а также оптимизированный программный стек, что делает её универсальной платформой, ориентированной на искусственный интеллект.

В семействе Lumex C1 представлены четыре версии ядер на архитектуре Armv9.3 с поддержкой SME2, которые оптимизированы для производства по 3-нм техпроцессу. Такая архитектура компанией Arm используется впервые. Ядра маркируются как C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro и C1-Nano. Два первых — производительные, два последних — энергоэффективные. При этом ядро Premium занимает на 35 % меньше площади, чем Ultra, при схожей производительности.

Одним из ключевых нововведений стала технология KleidiAI, позволяющая выполнять ИИ-задачи без отдельного нейропроцессора, прямо на процессорных ядрах. В самой Arm утверждают, что KleidiAI повышает производительность в задачах распознавания речи, генерации аудио и работы с языковыми моделями в 5 раз.

Arm утверждает, что это повысит производительность приложений, в которых постоянно используются те или иные технологии искусственного интеллекта, такие как генерация звука, обработка данных с камеры или компьютерное зрение. В частности, Arm заявляет о более чем 4,7-кратном снижении задержки, распознавания речи и классических задач больших языковых моделей, а также о примерно 2,8-кратном ускорении генерации звука.

Обновлена и графическая подсистема: GPU Mali G1-Ultra обещает улучшить графическую производительность на 20 %, трассировку лучей — в 2 раза, обработку ИИ — на 20 % (по сравнению с Immortalis-G925). Рендеринг осуществляется с масштабированием, что позволяет повысить частоту кадров без потери качества изображения. При использовании трассировки лучей частота кадров в играх будет выше на 40 %.

Эти изменения будут особенно заметны в играх. «Если на устройстве можно запустить большую языковую модель, появляются новые способы взаимодействия с игрой, расширяющей опыт», — прокомментировал Джеймс МакНайвен (James McNiven), вице-президент по управлению продуктами Arm.

Главная идея платформы Lumex — переместить некоторые облачные ИИ-функции на локальное устройство, что снизит нагрузку на серверы. На презентации в качестве примера показали игру Honor of Kings, где встроенный ИИ-помощник анализирует действия игрока и даёт советы в реальном времени.