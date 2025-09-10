Сегодня 10 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети У пиратов в России упали доходы — давлен...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

У пиратов в России упали доходы — давление на них усилилось, а легальные онлайн-кинотеатры стали привлекательнее

Объём рынка пиратского видеоконтента в России в первом полугодии 2025 года сократился на 14,5 % до $16,6 млн, а трафик поисковых запросов на пиратские порталы упал почти на 14 %, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании F6, которая связывает это с растущей популярностью легальных стриминговых платформ.

Источник изображения: Amr Taha™/unsplash.com

Источник изображения: Amr Taha / unsplash.com

Стоимость показов рекламы на пиратских ресурсах тоже снизилась. В отчётном периоде средний CPM (Cost Per Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) составил $3,11, что на 0,6 % и на 2,2 % меньше, чем за первое полугодие 2024 и 2023 годов соответственно.

Пытаясь избежать выявления пиратского контента распространители применяют новые уловки, включая шифрование названий и описаний пиратских версий фильмов и сериалов, отметили исследователи. Некоторые администраторы ресурсов даже использовали для этого азбуку «Морзе».

Вместе с тем пираты больше регистрируют домены, число которых выросло год к году на 27,4 %, до 79 тыс., а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — на 36,2 %. И для распространения контента теперь в основном используются специализированные сайты, а не соцсети, мессенджеры и видеохостинги, доля которых сократилась до 1,6 %. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 12,1 %.

В «Газпром-медиа холдинге» объяснили сокращение доходов пиратов, снижение CPM и трафика на ресурсы мерами по борьбе с пиратством, включая блокировки, удаление ссылок из поисковой выдачи. Следует также отметить растущую привлекательность легальных онлайн-кинотеатров. Вместе с тем злоумышленники пытаются адаптироваться и используют технические уловки, что замедляет темпы снижения их доходов.

В онлайн-кинотеатре Wink подтвердили, что постоянный рост числа подписчиков легальных российских стримингов действительно снижает потенциальную базу пиратских ресурсов в части отечественного контента, в то время как уход западных правообладателей с российского рынка «провоцирует активность пиратов по предоставлению зарубежного контента отечественным зрителям».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ
Meta✴ обвинили в пиратстве порнофильмов для обучения ИИ
Крупнейшие сайты с пиратскими играми изъяты и перешли под контроль ФБР
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно
Бывший сотрудник подал на WhatsApp в суд из-за игнорирования проблем с кибербезопасностью
Meta✴ обвинили в помехах исследованиям о рисках для детей в Instagram✴ и других платформах
Теги: пиратство, видео, россия
пиратство, видео, россия
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: за три дня в Hollow Knight: Silksong сыграло пять миллионов человек, и больше половины из них купили игру в Steam
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Apple представила iPhone 17 Pro и Pro Max: новый дизайн, трио 48-Мп камер и другие улучшения
Представлена Nikon ZR — первая совместная беззеркалка Nikon и RED
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
У пиратов в России упали доходы — давление на них усилилось, а легальные онлайн-кинотеатры стали привлекательнее 23 мин.
Рейтинг самых продаваемых игр для PlayStation за 30 лет на рынке США наполовину состоит из Call of Duty, но впереди всё равно GTA V 51 мин.
Microsoft уменьшит зависимость от OpenAI, подключив ИИ Anthropic к Office 365 2 ч.
Ультражестокий шутер Pigface, который выглядит как смесь Manhunt и Hotline Miami, получил новый трейлер и дату выхода в раннем доступе Steam 3 ч.
Исследование мира, сражения с ёкаями и демонический хорёк: журналисты показали почти 20 минут геймплея Nioh 3 3 ч.
Утечка раскрыла названия пародий WhatsApp, Uber и других компаний в GTA VI 4 ч.
Минцифры добавит в список доступных во время отключений сайты медиа, банков и аптек, но это не точно 5 ч.
«Эпидемия ещё далека от завершения»: создатели Dead Island 2 похвастались успехами игры и намекнули на Dead Island 3 6 ч.
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic 8 ч.
Apple выпустит macOS Tahoe с интерфейсом Liquid Glass 15 сентября 11 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-30» нашёл пристанище на дне Тихого океана 11 мин.
Nvidia пожаловалась, что китайские компании боятся покупать ИИ-чипы H20 19 мин.
Межзвёздная комета 3I/ATLAS отрастила большой хвост 2 ч.
Arm представила платформу Lumex: четыре типа ядер на Armv9.3, акцент на ИИ и улучшенная графика 2 ч.
NVIDIA представила соускоритель Rubin CPX со 128 Гбайт GDDR7 для масштабных задач ИИ-инференса 2 ч.
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд 2 ч.
В облаке Vultr по всему миру стали доступны ускорители AMD Instinct MI355X 3 ч.
Apple внедрила в iPhone 17 улучшенную защиту от взлома — похожая есть в Windows 11 3 ч.
Intel вовлекла клиентов в разработку техпроцесса 14A на ранней стадии — чтобы не повторить ошибки 18A 3 ч.
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать 3 ч.