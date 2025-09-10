Объём рынка пиратского видеоконтента в России в первом полугодии 2025 года сократился на 14,5 % до $16,6 млн, а трафик поисковых запросов на пиратские порталы упал почти на 14 %, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании F6, которая связывает это с растущей популярностью легальных стриминговых платформ.

Стоимость показов рекламы на пиратских ресурсах тоже снизилась. В отчётном периоде средний CPM (Cost Per Mille, цена за 1 тыс. показов в рекламной кампании) составил $3,11, что на 0,6 % и на 2,2 % меньше, чем за первое полугодие 2024 и 2023 годов соответственно.

Пытаясь избежать выявления пиратского контента распространители применяют новые уловки, включая шифрование названий и описаний пиратских версий фильмов и сериалов, отметили исследователи. Некоторые администраторы ресурсов даже использовали для этого азбуку «Морзе».

Вместе с тем пираты больше регистрируют домены, число которых выросло год к году на 27,4 %, до 79 тыс., а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — на 36,2 %. И для распространения контента теперь в основном используются специализированные сайты, а не соцсети, мессенджеры и видеохостинги, доля которых сократилась до 1,6 %. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 12,1 %.

В «Газпром-медиа холдинге» объяснили сокращение доходов пиратов, снижение CPM и трафика на ресурсы мерами по борьбе с пиратством, включая блокировки, удаление ссылок из поисковой выдачи. Следует также отметить растущую привлекательность легальных онлайн-кинотеатров. Вместе с тем злоумышленники пытаются адаптироваться и используют технические уловки, что замедляет темпы снижения их доходов.

В онлайн-кинотеатре Wink подтвердили, что постоянный рост числа подписчиков легальных российских стримингов действительно снижает потенциальную базу пиратских ресурсов в части отечественного контента, в то время как уход западных правообладателей с российского рынка «провоцирует активность пиратов по предоставлению зарубежного контента отечественным зрителям».