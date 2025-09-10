Модульная компактная экшн-камера DJI Osmo Nano показалась на фото до анонса

Хотя DJI пока не делала официального заявления, утёкшие в интернет изображения подтверждают скорый выход модульной компактной экшн-камеры Osmo Nano, идейного продолжателя модели Action 2, дебютировавшей в 2021 году. Новинка DJI сохранила модульный принцип Action 2, например, экран с магнитным креплением, но при этом значительно меньше предшественницы — по размеру она ближе к Insta360 Go Ultra, анонсированной в прошлом месяце.

Вчера инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал официальные фотографии DJI Osmo Nano, на которых показан модуль камеры без собственного экрана с дополнительным модулем для съёмок в реальном времени или показа уже отснятого материала.