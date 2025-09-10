Новое дополнение к Crusader Kings 3 возмутило игроков ценой и качеством — сотрудник Paradox взял всю вину на себя

Платный набор событий Coronations, вышедший накануне для исторической стратегии Crusader Kings 3 от Paradox Interactive и разработчиков из Paradox Development Studio (PDS), стартовал в Steam с «в основном отрицательными» отзывами.

Напомним, Coronations стоит $5 (279 рублей в российском Steam), добавляет в Crusader Kings 3 одну новую активность — коронацию — и связанную с ней механику клятв (целей монарха на время правления).

Набор получил в Steam около 300 «в основном отрицательных» отзывов (рейтинг 23 %). Игроки жалуются на серьёзные баги и цену — многие считают, что активность должна быть бесплатной (как вампирские кланы в ролевом экшене про вампиров).

С публичными извинениями за неудачный релиз от лица Paradox выступил Риад Денеш (Riad Deneche) — менеджер отдела контроля качества PDS Black, которая отвечает за разработку Crusader Kings 3.

Специалист признался, что Coronations не дотянул до стандартов игроков, и взял вину за это на себя. По словам Денеша, из-за готовящегося сейчас крупного дополнения All Under Heaven набор не получил достаточно внимания и ресурсов.

В Paradox не хотят повторения случившегося, поэтому пересмотрят процессы распределения ресурсов, помощи командам и тестирования: «Это делается для того, чтобы каждый DLC был достоин игры, которую люблю я и многие из вас».

Crusader Kings 3 доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. На фоне извинения Paradox также выпустила для игры патч 1.17.0.1, который исправляет наиболее серьёзные баги в Coronations.