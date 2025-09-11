Amazon занимается разработкой очков дополненной реальности для потребительского рынка

Гигант интернет-торговли Amazon на рынке потребительской электроники достиг разного уровня успеха со своими устройствами, но он не собирается пропустить момент для выпуска собственных очков дополненной реальности, как сообщает Reuters со ссылкой на The Information. Устройство под условным обозначением Jayhawk выйдет в конце 2026 или начале 2027 года.

По данным источника, умные очки Amazon получат микрофоны, динамики, камеру, а также цветной дисплей на одном из окуляров. Это не первая попытка Amazon создать подобное устройство, просто предыдущая была сосредоточена на разработке специальных очков для водителей фирменных фургонов, которые позволяли бы упростить логистические операции, в том числе, за счёт вывода навигационных подсказок при передвижении машины с товарами по маршруту. Выпуском таких очков Amazon планировала заняться со второго квартала следующего года, размер первой партии не превысил бы 100 000 экземпляров.

Оба варианта гарнитуры дополненной реальности будут использовать одинаковые дисплеи, как отмечает источник. Потребительский вариант очков должен получиться менее громоздким по сравнению с версией для курьеров. Прямым конкурентом клиентской версии очков Amazon должна стать сопоставимая по характеристикам новинка Meta✴, которую последняя из компаний намеревается представить на мероприятии на следующей неделе. В области создания потребительских гарнитур дополненной реальности Meta✴ сотрудничает с Oakley и Ray-Ban — известными поставщиками очков.