Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании

Хотя долгожданная метроидвания Hollow Knight: Silksong от разработчиков из австралийской студии Team Cherry вышла ещё неделю назад, первые обзоры игры от западных критиков начали появляться только сейчас.

Источник изображений: Team Cherry

Источник изображений: Team Cherry

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже 33 обзора Hollow Knight: Silksong со средним рейтингом от 89 % (Switch) до 92 % (PC, PS5). На OpenCritic картина схожая — 93 % при 28 отзывах (игру рекомендуют 96 % журналистов).

Silksong опередила Hollow Knight по среднему баллу на Metacritic (87−90 % против 89−92 %), но до звания самой высокооценённой игры 2025 года не дотянулась — в лидерах остаётся Clair Obscur: Expedition 33 (91−93 %).

Рецензии задержались из-за того, что Team Cherry решила не рассылать обозревателям ключи на игру

Рецензенты остались в восторге от обширного и полного секретов мира, самобытных механик перемещения, требовательной боевой системы, художественного оформления, технической отполированности и доступной цены ($20).

В минусы проекту записали несбалансированную сложность (иногда игра кажется нечестно жестокой) и экономику, утомительные побочные задания, нехватку ощущения прогресса и отсутствие значимых нововведений для жанра.

Игре явно не хватает скамеек (контрольных точек) неподалёку от многих сложных боссов

Когда лихорадка вокруг долгожданного релиза начала утихать, критики сошлись во мнении, что Silksong — безупречно исполненное и иногда даже чересчур сложное приключение, потенциал которого сдерживают спорные дизайнерские решения.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Первый пострелизный патч должен сделать игру чуть проще (по крайней мере, в начале).

hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
