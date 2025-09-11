Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании

Хотя долгожданная метроидвания Hollow Knight: Silksong от разработчиков из австралийской студии Team Cherry вышла ещё неделю назад, первые обзоры игры от западных критиков начали появляться только сейчас.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже 33 обзора Hollow Knight: Silksong со средним рейтингом от 89 % (Switch) до 92 % (PC, PS5). На OpenCritic картина схожая — 93 % при 28 отзывах (игру рекомендуют 96 % журналистов).

Silksong опередила Hollow Knight по среднему баллу на Metacritic (87−90 % против 89−92 %), но до звания самой высокооценённой игры 2025 года не дотянулась — в лидерах остаётся Clair Obscur: Expedition 33 (91−93 %).

Рецензенты остались в восторге от обширного и полного секретов мира, самобытных механик перемещения, требовательной боевой системы, художественного оформления, технической отполированности и доступной цены ($20).

В минусы проекту записали несбалансированную сложность (иногда игра кажется нечестно жестокой) и экономику, утомительные побочные задания, нехватку ощущения прогресса и отсутствие значимых нововведений для жанра.

Когда лихорадка вокруг долгожданного релиза начала утихать, критики сошлись во мнении, что Silksong — безупречно исполненное и иногда даже чересчур сложное приключение, потенциал которого сдерживают спорные дизайнерские решения.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Первый пострелизный патч должен сделать игру чуть проще (по крайней мере, в начале).