Сделка с OpenAI позволит Oracle выручить за ближайшие пять лет $300 млрд

В условиях высокого спроса на услуги по строительству центров обработки данных для искусственного интеллекта компания Oracle получила возможность сотрудничать с разными заказчиками, но стартап OpenAI может оказаться одним из крупнейших среди них. По крайней мере, именно сделка между двумя компаниями принесёт Oracle в ближайшие пять лет до $300 млрд выручки.

О заключении соответствующей сделки между OpenAI и Oracle сообщило издание The Wall Street Journal, попутно назвав её одной из крупнейших в сфере облачных вычислений. Для создания инфраструктуры, подразумеваемой контрактом с OpenAI, придётся обеспечить до 4,5 ГВт электрической мощности. К реализации инициативы компания приступит в 2027 году, если всё пойдёт по плану.

Для обеих сторон сделка на столь крупную сумму таит определённые риски. OpenAI свои расходы наращивает значительно быстрее, чем увеличивает собственную выручку, поэтому бесконечно долго работать без прибыли эта компания не сможет. Осенью прошлого года руководство OpenAI заявило, что избавиться от убытков ранее 2029 года стартап не сможет, но планы компании меняются едва ли не ежемесячно, и все эти изменения влекут за собой увеличение расходов. Oracle будет вынуждена привлекать заёмные средства для закупки оборудования в рамках данного контракта, а ещё сильная зависимость от одного заказчика порождает определённые проблемы. В отличие от многих конкурентов и партнёров по рынку, Oracle работает с довольно большим соотношением долговых обязательств к объёму собственных денежных средств, оно достигает 427 %.

По оценкам Morgan Stanley, в период с 2025 по 2028 годы расходы на развитие серверной инфраструктуры для ИИ достигнут $2,9 трлн. Большинство участников рынка не смогут покрыть финансовые потребности за свой счёт, а потому будут вынуждены привлекать сторонние средства. Исторически OpenAI полагалась в расширении своих вычислительных мощностей на арендуемые у Microsoft облачные ресурсы Azure, но в последнее время первая из компаний демонстрирует готовность привлекать и прочих партнёров. Oracle станет одним из них, а ещё эти компании вместе с SoftBank будут работать над реализацией проекта Stargate, подразумевающего строительство в США вычислительных мощностей на $500 млрд в ближайшие четыре года.

Oracle упоминаемые в рамках сделки с OpenAI центры обработки данных собирается строить в Вайоминге, Пенсильвании, Техасе, Мичигане и Нью-Мексико, хотя точный набор площадок пока не определён.