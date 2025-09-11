Сегодня 11 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Сделка с OpenAI позволит Oracle выручить...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сделка с OpenAI позволит Oracle выручить за ближайшие пять лет $300 млрд

В условиях высокого спроса на услуги по строительству центров обработки данных для искусственного интеллекта компания Oracle получила возможность сотрудничать с разными заказчиками, но стартап OpenAI может оказаться одним из крупнейших среди них. По крайней мере, именно сделка между двумя компаниями принесёт Oracle в ближайшие пять лет до $300 млрд выручки.

Источник изображения: Oracle

Источник изображения: Oracle

О заключении соответствующей сделки между OpenAI и Oracle сообщило издание The Wall Street Journal, попутно назвав её одной из крупнейших в сфере облачных вычислений. Для создания инфраструктуры, подразумеваемой контрактом с OpenAI, придётся обеспечить до 4,5 ГВт электрической мощности. К реализации инициативы компания приступит в 2027 году, если всё пойдёт по плану.

Для обеих сторон сделка на столь крупную сумму таит определённые риски. OpenAI свои расходы наращивает значительно быстрее, чем увеличивает собственную выручку, поэтому бесконечно долго работать без прибыли эта компания не сможет. Осенью прошлого года руководство OpenAI заявило, что избавиться от убытков ранее 2029 года стартап не сможет, но планы компании меняются едва ли не ежемесячно, и все эти изменения влекут за собой увеличение расходов. Oracle будет вынуждена привлекать заёмные средства для закупки оборудования в рамках данного контракта, а ещё сильная зависимость от одного заказчика порождает определённые проблемы. В отличие от многих конкурентов и партнёров по рынку, Oracle работает с довольно большим соотношением долговых обязательств к объёму собственных денежных средств, оно достигает 427 %.

По оценкам Morgan Stanley, в период с 2025 по 2028 годы расходы на развитие серверной инфраструктуры для ИИ достигнут $2,9 трлн. Большинство участников рынка не смогут покрыть финансовые потребности за свой счёт, а потому будут вынуждены привлекать сторонние средства. Исторически OpenAI полагалась в расширении своих вычислительных мощностей на арендуемые у Microsoft облачные ресурсы Azure, но в последнее время первая из компаний демонстрирует готовность привлекать и прочих партнёров. Oracle станет одним из них, а ещё эти компании вместе с SoftBank будут работать над реализацией проекта Stargate, подразумевающего строительство в США вычислительных мощностей на $500 млрд в ближайшие четыре года.

Oracle упоминаемые в рамках сделки с OpenAI центры обработки данных собирается строить в Вайоминге, Пенсильвании, Техасе, Мичигане и Нью-Мексико, хотя точный набор площадок пока не определён.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон отобрал у Илона Маска титул самого богатого человека в мире
Новость о заказах на $0,5 трлн привела к рекордному за 26 лет росту акций Oracle
OpenAI в ближайшие несколько лет потратит на свою инфраструктуру $115 млрд
В интернете появилась система, которая заставит разработчиков ИИ платить за контент
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic
Нейросеть Google Veo 3 научилась создавать вертикальные видео для соцсетей
Теги: oracle, openai, ии, сделка
oracle, openai, ии, сделка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный трейлер показал, какие сложности ждут игроков Elden Ring Nightreign в хардкорном режиме Deep of Night
Google Pixel стал самым быстрорастущим брендом премиальных смартфонов в мире
Новое дополнение к Crusader Kings 3 возмутило игроков ценой и качеством — сотрудник Paradox взял всю вину на себя
Apple начала приучать клиентов к мысли о том, что iPhone за $2000 — это нормально
Apple объявила дату выхода iOS 26 со «стеклянным» дизайном для всех совместимых устройств
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании 26 мин.
Сделка с OpenAI позволит Oracle выручить за ближайшие пять лет $300 млрд 29 мин.
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +» 37 мин.
Microsoft отменила дань для разработчиков, публикующих приложения в Microsoft Store 10 ч.
Фильм по BioShock «однозначно» будет основан на первой BioShock и выйдет нескоро 11 ч.
Microsoft закрыла 80 уязвимостей в Windows и Office, включая восемь критических 12 ч.
Видеохостинг Vimeo стал частным — его купила Bending Spoons за $1,38 млрд 12 ч.
Спустя 11 лет в The Binding of Isaac: Rebirth появились описания предметов — фанаты не верят своему счастью 14 ч.
В интернете появилась система, которая заставит разработчиков ИИ платить за контент 15 ч.
Прекращена разработка Nova Launcher — одного из самых популярных лаунчеров для Android 16 ч.
NVIDIA работает над эталонным дизайном гигаваттных ИИ-фабрик 24 мин.
В iPhone 17 решена проблема мерцания OLED-экрана, из-за которой у некоторых болела голова 27 мин.
Amazon занимается разработкой очков дополненной реальности для потребительского рынка 3 ч.
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон отобрал у Илона Маска титул самого богатого человека в мире 5 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты ASRock Intel Arc B570 Challenger OC 8 ч.
Dreame показала «самый быстрый» электромобиль, но только на картинке — он очень похож на Bugatti Chiron 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование процессорного кулера SAMA A60E: проба пера 10 ч.
Sapphire выпустила несколько материнских плат для Ryzen c Socket AM5 на международном рынке 11 ч.
Thermalright представила тонкие 120-мм компьютерные вентиляторы с 15 лопастями 12 ч.
Модульная компактная экшн-камера DJI Osmo Nano показалась на фото до анонса 12 ч.