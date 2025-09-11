Сегодня 11 сентября 2025
XPeng наладит серийный выпуск электролётов в октябре и надеется выйти на европейский рынок

Китайский стартап XPeng претендует на статус одного из лидеров китайского рынка малых летательных аппаратов на электротяге, дочерняя компания AeroHT для этого формирует в Гуанчжоу не только профильное предприятие по производству такой техники, но и сеть площадок для её эксплуатации. AeroHT уже собрала 5000 заказов на свои электролёты и надеется во второй половине следующего года приступить к их поставкам.

Источник изображения: AeroHT

Как пояснили представители AeroHT на мероприятии IAA Mobility в Германии, массовое производство своих электролётов компания начнёт на своём предприятии в Гуанчжоу уже в следующем месяце, а к поставкам приступит только во второй половине следующего года. Компания уже получила около 5000 предварительных заказов, хотя до конца даже не определилась с розничными ценами. Персональные электролёты будут предлагаться по цене около $280 000, если ничего не изменится в экономике проекта.

В следующем месяце AeroHT начнёт проводить тестовые полёты своих воздушных транспортных средств в Дубае, а в перспективе бы хотела вывести их на европейский рынок. По мнению руководства AeroHT, «малая электроавиация», способна поднимать пассажиров на высоту до 1000 м, со временем сможет занять до 20 % рынка услуг общественного транспорта. Конкуренты тоже не дремлют, о своих амбициях в этой сфере заявляют GAC, Geely и даже Hongqi, известная российским потребителям своими премиальными электромобилями.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: xpeng motors, aeroht, летательный аппарат, летающее такси, китайские производители
