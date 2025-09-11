NASA обнаружило «явное свидетельство» древних форм жизни на Марсе

NASA считает, что один из образцов марсианского грунта, собранный ровером Perseverance в июле 2024 года, может содержать следы древних микробных форм жизни. В образце под названием «Сапфировый каньон» (Sapphire Canyon) из породы «Чейава Фоллс» (Cheyava Falls), расположенной в кратере Джезеро, были обнаружены характерные отметки, напоминающие «леопардовые пятна»: кольцевые и тёмные точки, в которых обнаружены минералы, такие как вивианит (железо-фосфат) и грейгит (железо-сульфид).

По словам исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи (Sean Duffy), после года анализа данных ученые заявили: «Мы не можем найти другого объяснения. Это может быть самое явное свидетельство жизни, которое мы когда-либо находили на Марсе — и это невероятно захватывающе».

Получивший название «Сапфировый каньон» образец был собран марсоходом Perseverance на скалистых выступах высохшего русла реки в кратере Езеро. Учёные считают, что эта область была полностью затоплена водой более 3 млрд лет назад. Perseverance совершил посадку в кратере в феврале 2021 года, чтобы изучить эту местность в поисках образцов пород, образовавшихся или изменивших свой облик под воздействием воды. В июле прошлого года ровер собрал образец «Сапфировый каньон» пробурив углубление в скале. Несмотря на то, что образец грунта всё ещё находится на Марсе, он крайне заинтересовал учёных, поскольку они считают, что именно он может помочь выяснить, существовала ли когда-либо жизнь на планете.

«Обнаружение потенциальной биосигнатуры — особенности или сигнатуры, которая может быть связана с биологическими процессами, но требующей дальнейшей работы и изучения для подтверждения биологического происхождения, — это то, чем мы делимся с вами сегодня. Этот результат стал плодом многих лет усердной работы, самоотверженности и сотрудничества более чем 1000 инженеров и учёных здесь, в Лаборатории реактивного движения NASA и наших партнёрских учреждений по всей стране и по всему миру», — рассказала Кэти Стек Морган (Katie Stack Morgan), научный сотрудник проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения NASA.

Более детальное изучение образца грунта позволило учёным обнаружить следы, которые получили название «пятна леопарда» за характерный внешний вид. Такие следы могли оставить микроскопические живые существа, использовавшие содержащиеся в породе углерод, серу и фосфор в качестве источника энергии. Понимание того, как образовались эти пятна — в результате геохимических процессов, не имеющих отношения к живым организмам, или в результате присутствия микроорганизмов, — является важным шагом в определении того, содержит ли порода частицы биосигнатуры.

«Сегодня мы действительно показываем вам то, что на шаг приблизило нас к ответу на один из самых глубоких вопросов человечества, а именно: действительно ли мы одни во Вселенной?», — заявила Ники Фокс (Nicky Fox), заместитель администратора Управления научных миссий NASA.

Исследователи рассматривают два возможных сценария формирования горных пород: с учётом присутствия в них микроскопической жизни и без неё. Вполне возможно, что некоторые формирования образовались исключительно в результате геохимических процессов из-за реакций между органическим веществом и железом, это обычно происходит только при относительно высоких температурах, но были ли такие температуры на планете в прошлом, на данный момент неизвестно. «Все имеющиеся у нас способы изучения этих пород с помощью марсохода позволяют предположить, что они никогда не нагревались таким образом, чтобы на них могли появиться пятна леопарда. Если это так, то мы должны серьёзно рассмотреть возможность того, что они были образованы существами, подобными бактериям, жившим в грязи марсианских озер более 3 млрд лет назад», — считает один из авторов исследования.

Учёные также не исключают, что существуют небиологические процессы, которые могли привести к появлению таких пятен. Сейчас они находятся на стадии анализа геологического контекста образца. В своей недавней публикации в журнале Nature они подробно рассказали об уже проделанной работе.

Хотя речь идёт не о прямом доказательстве жизни, а скорее о потенциальной биосигнатуре, это — самая убедительная находка с момента посадки ровера в 2021 году. Чтобы окончательно подтвердить биологическое происхождение, образец необходимо доставить на Землю для лабораторного анализа. Однако миссия по его возврату задерживается из-за бюджетных и логистических проблем, и образец, вероятно, не будет доставлен до 2040-х годов.