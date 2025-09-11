AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450

Отсылка к статистике Jon Peddie Research, которая утверждает об уменьшении доли AMD на рынке дискретных видеокарт до 6 %, предсказуемо нервирует представителей компании. Поэтому они предпочитают рассказывать о перспективных поколениях GPU, которые в будущем позволят AMD не только превзойти по быстродействию ускорители вычислений Nvidia, но и увеличить свою долю рынка графики в целом.

О планах компании в этой сфере на технологической конференции Goldman Sachs рассказал исполнительный вице-президент и руководитель серверного подразделения AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod). Примерно через год, по его словам, AMD рассчитывает вывести на серверный рынок ускорители вычислений Instinct MI450, которые призваны обеспечить лидерство по быстродействию во всех актуальных видах вычислительных нагрузок, связанных с искусственным интеллектом.

Если ускорители Instinct MI300 неплохо проявили себя главным образом в инференсе — вычислениях, связанных с формированием нейросетевого вывода, то последующие поколения ускорителей будут усиливать позиции AMD в части обучения языковых моделей, причём как в аппаратной части, так и в программной. По словам Норрода, этот процесс достигнет кульминации в момент выхода Instinct MI450: «Мы верим, что достигнем лидерства во всех категориях вычислительных нагрузок, будь то инференс или обучение».

Как отметил представитель компании, AMD при подготовке ускорителей Instinct MI450 рассчитывает добиться такого же эффекта, как при выходе центральных процессоров EPYC третьего поколения, которые в дальнейшем определили лидерство компании на серверном рынке с точки зрения быстродействия. В AMD верят, что семейство Instinct MI450 окажется лучшим решением на рынке в обучении, инференсе, распределённой его версии, а также обучении с подкреплением. Что характерно, сравнивать Instinct MI450 компания намерена с самыми актуальными на тот момент решениями конкурента, которые будут относиться к поколению Nvidia Rubin. Те и другие, по мнению Норрода, должны выйти на рынок примерно в одно и то же время.

Если учесть, что в дальнейшем AMD собирается использовать унифицированную архитектуру UDNA для выпуска GPU как в серверном, так и в игровом сегментах, то «реванш» на первом направлении поможет компании укрепить свои позиции и на втором. На рынке видеокарт, по словам Норрода, AMD рассчитывает занять «значимую долю». Это понятие он определяет, как величину более 20 %. Если учесть, что стартовать придётся с пресловутых 6 % (по версии Jon Peddie Research), то даже преодоление рубежа в 20 % станет для AMD серьёзным достижением. Так или иначе, даже при такой степени успеха компания ограничиваться им не собирается, и продолжит расти далее.