МТС отменила комиссию при пополнении аккаунта Steam, но лишь временно

Сервис «МТС Оплата» объявил о временной отмене комиссии при использовании системы прямого пополнения счёта аккаунта в Steam.

Как отмечают в «МТС Оплата», наступившая осень принесёт с собой сразу несколько важных игровых событий, включая долгожданные релизы, киберспортивный турнир The International 2025 (TI 2025), осеннюю распродажу в Steam и так далее.

В честь этих мероприятий и громких игровых премьер вроде Hollow Knight: Silksong в «МТС Оплата» решили убрать комиссию сервиса (в настоящее время она составляет до 8 %) за пополнение аккаунта в Steam, но лишь на время.

Предложение действует до 6 октября (день окончания осенней распродажи в Steam). Чтобы воспользоваться акцией, необходимо перед пополнением аккаунта в соответствующем поле ввести промокод GABENLOVE.

Пополнять можно аккаунты из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Деньги поступают на баланс учётной записи в течение нескольких минут.

Сервисом может воспользоваться клиент любого российского банка. Оплата проходит через систему быстрых платежей (СБП) или с лицевого счёта абонента МТС. Для пополнения достаточно ввести логин или электронную почту.

«МТС Оплата» позволяет пополнить 150 игровых, стриминговых и бизнес-сервисов — от Steam, Battle.net и Xbox до подписок на нейросети. Если нужного сервиса в каталоге нет, пользователь может направить запрос на индивидуальную оплату.

Реклама | ПАО «МТС-Банк» ИНН 7702045051 erid: F7NfYUJCUneTSURwNy7D