Apple заблокирует функцию онлайн-перевода в AirPods для пользователей из Европы

Функция онлайн-перевода (Live Translation) в беспроводных наушниках Apple AirPods будет недоступна миллионам европейских пользователей после запуска, который запланирован на следующую неделю. Внедрению этого нововведения в регионе препятствует законодательство, действующее в регионе.

В описании функции онлайн-перевода для AirPods сказано, что она будет недоступна, если пользовать физически находится на территории ЕС, а регионом регистрации его учётной записи Apple является Европа. Apple не называет причины таких ограничений, но, вероятно, они связаны с давлением со стороны действующего в регионе законодательства и местных отраслевых регуляторов.

Напомним, Закон ЕС об искусственном интеллекте и Общий регламент по защите данных (GDPR) устанавливают строгие требования к предоставлению услуг устного перевода. Не исключено, что местные регуляторы захотят более детально изучить, как работает новая функция Apple и как это влияет на конфиденциальность, обработку данных, права граждан и др. Apple также захочет убедиться, что новая функция компании соответствует правилам ЕС, прежде чем онлайн-перевод станет доступен европейцам.

Apple анонсировала функцию онлайн-перевода для своих наушников во время презентации AirPods Pro 3, которая состоялась на этой неделе. Она будет доступна не только в новых флагманских наушниках, но и в некоторых более старых моделях, включая AirPods 4 и AirPods Pro 2. При общении с пользователем, который не носит AirPods, перевод его речи может выводиться в виде текста на сопряжённый iPhone. Ещё более эффективен этот инструмент, когда оба собеседника носят AirPods. Функция шумоподавления автоматически снижает громкость одного динамика, а перевод речи транслируется во второй, за счёт чего пользователь может сосредоточиться именно на этом.

Функция онлайн-перевода требует обновления прошивки AirPods до последней версии, а также наличие iPhone с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence с iOS 26 или более поздними версиями ОС. На начальном этапе наушники Apple смогут переводить с британского английского на американский, а также французский, немецкий, португальский и испанский языки. Позднее в этом году должна появиться поддержка итальянского, японского, корейского и китайского языков.