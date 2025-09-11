Сегодня 11 сентября 2025
Китайская Ant Group показала гуманоидного робота с ИИ — он умеет готовить и давать медицинские советы

Компания Ant Group, спонсируемая основателем Alibaba Group Джеком Ма (Jack Ma), представила своего первого гуманоидного робота R1. По словам создателей, робот может выполнять функции гида, сортировать лекарства в аптеках, проводить медицинские консультации и выполнять базовые кухонные задачи. Хотя Ant Group больше известна как финтех-компания, стоящая за системой цифровых платежей Alipay, сейчас она активно инвестирует в ИИ, чтобы обеспечить себе конкурентоспособность в новую эпоху.

Источник изображения: Ant Group

Источник изображения: Ant Group

Ant Group позиционирует себя прежде всего, как разработчика «мозга» для роботов. Компания рассматривает гуманоидных роботов как стратегический шлюз для популяризации чат-ботов и помощников на основе ИИ. По словам главы Ant Чжу Сина (Zhu Xing), компания делает ставку на то, что крупные модели ИИ, которые пока находятся на ранних стадиях трансформации общества, вскоре изменят взаимодействие человека с машинами. В настоящее время Ant разрабатывает собственную большую языковую модель BaiLing и экспериментирует с её обучением.

«Если гуманоидные роботы будут использоваться дома, они не просто помогут с повседневными задачами, но и будут действовать как суперумные мозги, используя облачный ИИ для решения ещё большего количества задач, — уверен Чжу. — Для Ant это имеет смысл, поскольку наша цель — упростить жизнь людей, будь то платежи, финансы или цифровые государственные услуги».

По словам осведомлённых источников, гуманоидный робот R1 построен с использованием компонентов от различных китайских поставщиков. По слухам, в настоящее время Ant Group ведёт переговоры с Unitree и Orbbec. Аналитики полагают, что производство роботов будет достаточно просто передать на аутсорсинг, а коммерческий успех будет определяться в первую очередь использованной моделью ИИ.

Ant утверждает, что её модель ИИ хорошо справляется со сквозным планированием сложных задач, а система пространственного восприятия умеет распознавать взаимосвязи между объектами. Благодаря этому R1 способен выполнять такие задачи, как приготовление и подача еды. Теоретически он также может изучать новые рецепты и использовать различные кухонные приспособления и технику.

Независимые оценки заявлений Ant пока недоступны. Отчасти из соображений безопасности компания всё ещё тестирует своего робота в общественных центрах и ресторанах, и не продаёт его розничным покупателям. Цена R1 также пока не известна. В долгосрочной перспективе компания планирует разработать роботов-компаньонов и помощников, призванных улучшить повседневную жизнь, от оказания медицинской помощи до выполнения домашних дел.

Представив своего гуманоидного робота R1, Ant Group вступает в жёсткую конкуренцию в сфере, где столкнулись интересы таких компаний, как Tesla или Unitree Robotics. Китай, где процент роботов на производстве уже сейчас выше, чем в США и Японии, готовит гуманоидов к выполнению всё более сложных задач.

Теги: робот, гуманоид, джек ма, ant, искусственный интеллект
