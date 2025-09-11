Сегодня 11 сентября 2025
Samsung работает над камерой для смартфонов с непрерывным зумом, но первыми её получат китайцы

Число Android-смартфонов, оборудованных камерой с непрерывным оптическим зумом исчезающе мало. Фактически Sony — единственная крупная компания, предлагающая эту возможность на своих устройствах. В настоящее время за разработку подобной технологии взялась Samsung, но появится она сначала на смартфонах некоторых китайских брендов, а лишь потом — на устройствах Galaxy.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Издание Elec, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщает, что Samsung Electro-Mechanics работает над системой камеры с непрерывным оптическим зумом по запросу нескольких китайских производителей смартфонов. «Samsung Electro-Mechanics изначально будет поставлять камеры с непрерывным зумом китайским производителям смартфонов, но в будущем также будет работать с Samsung Electronics и другими компаниями», — утверждает инсайдер. Он уточнил, что Samsung готовится сначала поставлять эту технологию «конкретному китайскому производителю смартфонов».

Система камеры с непрерывным зумом использует движущиеся линзы и другие компоненты для плавного изменения фокусного расстояния в широком диапазоне. Это обеспечивает стабильное качество изображения и детализацию при разных уровнях увеличения. Этот подход отличается от большинства телеобъективов, используемых в современных телефонах, которые имеют лишь фиксированный уровень зума.

По слухам, разрабатываемая камера сможет обеспечить плавный непрерывный зум в диапазоне от трёхкратного до восьмикратного. Вряд ли такая камера появится в Galaxy S26 Ultra или другом ближайшем устройстве Samsung. Зато один из проверенных источников утверждает, что будущий смартфон Xiaomi (вероятно, Xiaomi 16 Ultra) сможет использовать камеру с непрерывным зумом.

LG ранее также анонсировала разработку системы непрерывного оптического зума в диапазоне от четырёхкратного до девятикратного. Лишь после появления первых смартфонов с такими камерами от китайских производителей станет окончательно ясно, чьё решение они предпочли.

Конечно, система непрерывного оптического зума не обеспечит идеального качества — она более громоздкая, что снижает размеры сенсора. Кроме того, наличие движущихся компонентов может привести к падению резкости изображения из-за смещения элементов от тряски или удара, как это порой происходит даже в объективах профессиональных фотокамер. Тем не менее, любопытно будет стать свидетелями ещё одной фотогонки между производителями смартфонов — ведь количество мегапикселей, к большому сожалению маркетологов, больше не производит впечатления на потребителей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samsung, xiaomi, смартфоны
