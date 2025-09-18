Сегодня 18 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Резервное копирование данных «Базис» и «Киберпротект» объединяют усил...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры

Крупнейший российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» и лидирующий российский разработчик систем резервного копирования «Киберпротект» объявили о стратегическом технологическом партнёрстве. Соглашение было подписано в рамках форума Kazan Digital Week 2025 генеральным директором «Базиса» Давидом Мартиросовым и генеральным директором «Киберпротекта» Алексеем Бадаевым.

Цель партнёрства — объединить экспертизу и технологии двух ключевых вендоров инфраструктурных решений. Результатом сотрудничества станет интеграция флагманской системы резервного копирования «Кибер Бэкап» от «Киберпротекта» с решением Basis Virtual Protect, предназначенным для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров на платформе серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise. Благодаря этой интеграции «Кибер Бэкап» сможет обеспечивать совместимость с продуктами Basis Dynamix Enterprise и Basis Dynamix Standard без использования агентов. Это позволит заказчикам использовать готовые решения с минимальными затратами на внедрение и сопровождение.

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

«"Базис" лидирует на рынке виртуализации, "Киберпротект" — на рынке резервного копирования. Наши решения часто работают вместе у одних и тех же заказчиков, поэтому подписание соглашения о сотрудничестве стало логичным и ожидаемым шагом. В рамках партнёрства мы будем обмениваться технологической экспертизой, а также улучшать совместимость продуктов, в том числе отрабатывая её на тестовых стендах. И всё это ради одной общей цели — предложить текущим и потенциальным клиентам качественные, совместимые решения в области динамической ИТ-инфраструктуры», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Подписание соглашение с "Базисом" — это шаг, который закрепляет ту последовательную работу, которую ведём мы и другие лидеры рынка отечественного ПО. Мы создаём не просто альтернативу тем решениям, которые сейчас уходят с рынка, а фундамент для устойчивого развития ИТ-инфраструктуры, построенной на российских решениях. Этот фундамент может быть построен на взаимопонимании, обмене опытом и общих подходах к развитию продуктов и в целом рынка ИТ. Такие технологические связи обеспечивают технологический суверенитет и устойчивость перед вызовами», — отметил Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».

Реклама | ООО "БАЗИС" ИНН 7731316059 erid: F7NfYUJCUneTSURwLH6z

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iKS-Consulting: «Базис» — лидер российского рынка ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой
Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности
«Базис» и «Береста РК» объединят решения для резервного копирования и восстановления данных
Вышла предварительная версия Microsoft Visual Studio 2026: обновился дизайн, углубилась интеграция с ИИ
«Росгосстрах Жизнь» перевела ИТ-инфраструктуру на экосистему «Базис»
Microsoft отменила дань для разработчиков, публикующих приложения в Microsoft Store
Теги: базис, киберпротект, виртуализация, информационная безопасность, резервное копирование, россия, сделано в россии
базис, киберпротект, виртуализация, информационная безопасность, резервное копирование, россия, сделано в россии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Никакого уважения к фанатам»: владельцев Escape from Tarkov возмутила необходимость покупать игру в Steam повторно
Владельцы iPhone 13 и более новых получили доступ к спутниковому интернету Starlink
Huawei удалось снять офис в калифорнийском кампусе Nvidia, и теперь власти разбираются, как так получилось
Студия ветерана Blizzard анонсировала динамичный изометрический боевик Arkheron — смесь Diablo и королевской битвы
Rutube объяснил: пиратский контент на хостинг закачивают пользователи, но Netflix пока не жалуется
«Базис» и «Киберпротект» объединяют усилия для создания комплексных решений защиты ИТ-инфраструктуры 33 мин.
Впервые в России представлен суверенный конвейер разработки безопасного ПО 43 мин.
ИИ от OpenAI обошёл все команды из людей, а заодно и Google Deepmind, на чемпионате по программированию 2 ч.
Похоже, в Cyberpunk 2 всё-таки появится мультиплеер — вакансия выдала планы CD Projekt Red 3 ч.
Google превращает Discover в «новостную соцсеть» с подписками и постами из X и Instagram 4 ч.
Reddit готовит новый контракт с Google по интеграции с ИИ-сервисами 6 ч.
Даже авторы сценария The Wolf Among Us 2 не знают, что происходит с игрой 14 ч.
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее 16 ч.
Paradox добавила возмутившие фанатов платные кланы в стандартное издание Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и анонсировала два сюжетных DLC 17 ч.
Жертвы утечки данных Facebook через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга 17 ч.
В камерах iPhone 17 Pro Max и iPhone Air нашёлся баг — некоторые фото получаются испорченными 7 мин.
Тарифная политика Трампа затормозила рост рынка ПК в США — не спасает даже переход на Windows 11 13 мин.
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября 31 мин.
VR-гарнитуры Meta Quest позволят превратить реальные помещения в виртуальное пространство 38 мин.
Axiom Space представила первый орбитальный ЦОД на МКС 40 мин.
Стартап Groq привлёк на развитие $750 млн, получив оценку в $6,9 млрд 2 ч.
Dell представила ИИ-сервер PowerEdge XE7740 с ускорителями Intel Gaudi 3 2 ч.
Представлены умные очки Ray-Ban Meta Gen 2 с удвоенным временем автономной работы 2 ч.
Meta представила умные AR-очки Ray-Ban Display со встроенным дисплеем и нейробраслетом в придачу 2 ч.
Logitech анонсировала игровую гарнитуру Astro A20 X, которая умеет работать с двумя устройствами сразу 2 ч.