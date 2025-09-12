Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft будет больше вкладывать в собс...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft будет больше вкладывать в собственную вычислительную инфраструктуру для развития своих языковых моделей

Одной из причин тесного сотрудничества Microsoft и OpenAI до сих пор оставалась заинтересованность первой в больших языковых моделях второй. При этом Microsoft предоставляла OpenAI собственные вычислительные мощности. Теперь Microsoft готова больше вкладывать в создание собственных ИИ-платформ, а для этого ей потребуется выделять адекватные аппаратные ресурсы для соответствующих целей.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

На общем собрании сотрудников Microsoft, как отмечает Bloomberg, глава потребительского направления ИИ Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) заявил, что корпорация будет вкладывать «существенные суммы» в вычислительные кластеры, которые будут заниматься обучением собственных языковых моделей. По его словам, для Microsoft важно добиться в этой сфере определённой степени самодостаточности, если на стратегическом уровне будет решено, что компания должна больше полагаться на собственные разработки в этой области.

Данный курс вовсе не означает, что Microsoft намерена сократить сотрудничество со сторонними разработчиками языковых моделей. Напротив, она будет усиливать взаимодействие с Microsoft, одновременно подыскивая дополнительных разработчиков для интеграции их моделей в свои программные продукты и сервисы. При этом разработке собственных решений Microsoft будет уделять пристальное внимание. Словом, компания постарается «разом усидеть на нескольких стульях».

Непосредственно Мустафа Сулейман перешёл на работу в Microsoft в прошлом году, он является сооснователем стартапа DeepMind, в новой должности курирует развитие собственных языковых моделей Microsoft и потребительских продуктов с интеграцией ИИ. Первые модели собственной разработки, созданные под руководством Сулеймана, Microsoft продемонстрировала в прошлом месяце. Особо подчёркивалось, что для их обучения использовался вычислительный кластер с 15 000 ускорителей Nvidia H100, тогда как конкуренты типа Meta, Google и xAI используют в шесть или десять раз более крупные серверные системы. Цель такого сравнения заключалась в демонстрации высокой эффективности собственных языковых моделей Microsoft.

На этой неделе стало известно, что Microsoft может использовать в отдельных своих продуктах языковые модели Anthropic. По словам генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella), корпорация Microsoft намерена использовать «многомодельный подход» и выделять те решения, которые понравятся конечным потребителям.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft и OpenAI достигли промежуточного соглашения об условиях реструктуризации последней
Microsoft сократит зависимость от OpenAI, расширив сотрудничество с Anthropic
Microsoft Copilot научился создавать сводки по файлам и документам из облака OneDrive
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta✴, OpenAI и xAI
Технокомпании обучают ИИ на миллионах роликов, скаченных с YouTube, без разрешения их авторов
YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках для всех авторов
Теги: openai, microsoft, большие языковые модели, ии
openai, microsoft, большие языковые модели, ии
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Тест показал, что OLED-монитор «раздражает» выгоранием уже через 18 месяцев использования, но не всё так однозначно
Intel воскресила легендарный шестиядерник Core i5-10400 под новым именем Core i5-110
Microsoft будет больше вкладывать в собственную вычислительную инфраструктуру для развития своих языковых моделей 4 мин.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows 46 мин.
Microsoft и OpenAI достигли промежуточного соглашения об условиях реструктуризации последней 2 ч.
В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1 9 ч.
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta, OpenAI и xAI 9 ч.
Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III 10 ч.
Киберпанковый слешер Ghostrunner 2 попал в новую раздачу Epic Games Store вместе с Monument Valley 2 и ещё одной игрой 11 ч.
Cyberpunk 2077 получила патч 2.31 с улучшенным автопилотом и новыми настройками для фоторежима 13 ч.
Критики вынесли вердикт Borderlands 4 — всё ещё не уровень Borderlands 2, но уже лучше Borderlands 3 13 ч.
Игровая выставка РЭД ЭКСПО 2025 отменена — «Леста Игры» выбрала «Игромир» и Comic Сon 14 ч.
Kioxia и NVIDIA разрабатывают SSD нового типа для ИИ-систем в качестве альтернативы HBM 35 мин.
Заявление SK hynix о завершении разработки HBM4 вызвало рост курса акций компании до рекордных высот 2 ч.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A15 360: апгрейд на треть 7 ч.
Intel покидает уже второй по счёту главный архитектор Xeon в этом году 8 ч.
Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense M2 Pro: универсальный компаньон 8 ч.
Nebius привлекла $3,75 млрд после заключения контракта с Microsoft 9 ч.
SK hynix начала массовое производство флеш-памяти ZUFS 4.1 для смартфонов с ИИ 11 ч.
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно» 11 ч.
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом 12 ч.
Samsung работает над камерой для смартфонов с непрерывным зумом, но первыми её получат китайцы 12 ч.