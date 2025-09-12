Microsoft будет больше вкладывать в собственную вычислительную инфраструктуру для развития своих языковых моделей

Одной из причин тесного сотрудничества Microsoft и OpenAI до сих пор оставалась заинтересованность первой в больших языковых моделях второй. При этом Microsoft предоставляла OpenAI собственные вычислительные мощности. Теперь Microsoft готова больше вкладывать в создание собственных ИИ-платформ, а для этого ей потребуется выделять адекватные аппаратные ресурсы для соответствующих целей.

На общем собрании сотрудников Microsoft, как отмечает Bloomberg, глава потребительского направления ИИ Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) заявил, что корпорация будет вкладывать «существенные суммы» в вычислительные кластеры, которые будут заниматься обучением собственных языковых моделей. По его словам, для Microsoft важно добиться в этой сфере определённой степени самодостаточности, если на стратегическом уровне будет решено, что компания должна больше полагаться на собственные разработки в этой области.

Данный курс вовсе не означает, что Microsoft намерена сократить сотрудничество со сторонними разработчиками языковых моделей. Напротив, она будет усиливать взаимодействие с Microsoft, одновременно подыскивая дополнительных разработчиков для интеграции их моделей в свои программные продукты и сервисы. При этом разработке собственных решений Microsoft будет уделять пристальное внимание. Словом, компания постарается «разом усидеть на нескольких стульях».

Непосредственно Мустафа Сулейман перешёл на работу в Microsoft в прошлом году, он является сооснователем стартапа DeepMind, в новой должности курирует развитие собственных языковых моделей Microsoft и потребительских продуктов с интеграцией ИИ. Первые модели собственной разработки, созданные под руководством Сулеймана, Microsoft продемонстрировала в прошлом месяце. Особо подчёркивалось, что для их обучения использовался вычислительный кластер с 15 000 ускорителей Nvidia H100, тогда как конкуренты типа Meta✴, Google и xAI используют в шесть или десять раз более крупные серверные системы. Цель такого сравнения заключалась в демонстрации высокой эффективности собственных языковых моделей Microsoft.

На этой неделе стало известно, что Microsoft может использовать в отдельных своих продуктах языковые модели Anthropic. По словам генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella), корпорация Microsoft намерена использовать «многомодельный подход» и выделять те решения, которые понравятся конечным потребителям.