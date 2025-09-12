Сегодня 12 сентября 2025
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ

Французская актриса Франсуаз Кадоль (Françoise Cadol), известная по роли Лары Крофт в классических играх Tomb Raider, обвинила издателя сборника Tomb Raider IV-VI Remastered в неправомерном использовании ИИ.

Источник изображений: Aspyr Media

Источник изображений: Aspyr Media

Фанаты обратили внимание, что вышедший в середине августа патч для Tomb Raider IV-VI Remastered, который восстановил часть реплик и исправил проблему слишком тихой озвучки, заменил часть дубляжа Кадоль на сгенерированный нейросетью.

В интервью французской газете Le Parisien Кадоль заявила, что Aspyr без разрешения и уведомления сгенерировала реплики, используя её голос. Сообщается, что актриса уже направила издателю требование прекращения противоправных действий.

Кадоль назвала действия Aspyr предательством фанатов и полным неуважением ко всем актёрам: «Это игра, мой голос сопровождает геймеров. Мы играем вместе, и это не мелочь. <...> Мой голос принадлежит мне».

Юристы Кадоль требуют от Aspyr снять Tomb Raider IV-VI Remastered с продажи до устранения противоправных элементов. В издательстве ситуацию пока не комментировали.

Стоит отметить, что в аналогичной с Кадоль ситуации оказалась Лене Бастос (Lene Bastos) — бразильская актриса озвучки Лары Крофт. В разговоре с ней Aspyr пообещала заменить ИИ-реплики в ближайшие недели.

По словам Aspyr, ситуация стала результатом действий стороннего партнёра: компания была не в курсе этих процессов и никогда бы их не одобрила. Издатель намерен пересмотреть взаимодействие с партнёрами, чтобы такое не повторилось.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tomb raider iv-vi remastered, aspyr media, приключенческий экшен, искусственный интеллект, ии
