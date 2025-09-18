Сегодня 18 сентября 2025
«Базис» стал резидентом Казанского ИТ-парка

Крупнейший российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» стал резидентом Казанского ИТ-парка. Соглашение о резидентстве было подписано в рамках международного форума Kazan Digital Week генеральным директором «Базиса» Давидом Мартиросовым и директором ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"» Русланом Власовым.

Сегодня Казанский ИТ-парк — один из ключевых центров технологического развития в России. Здесь находится более 735 компаний-резидентов и работает свыше 6500 специалистов, среди них — ведущие российские вендоры ПО и аппаратных платформ. Получение статуса резидента подтверждает высокий уровень технологической зрелости компании и открывает дополнительные возможности для кооперации «Базиса» с локальными предпринимательским и ИТ-сообществами.

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

Источник изображения: «Базис» / Денис Насаев

На базе ИТ-парка «Базис» будет развивать ряд масштабных инициатив для государственных структур и крупного бизнеса Татарстана. Среди них — развёртывание импортонезависимой облачной инфраструктуры для ключевых информационных систем региона на платформе Basis Dynamix, создание защищённой среды для удалённой работы на базе платформы виртуализации рабочих столов Basis Workplace, а также развитие DevOps-конвейера Basis Digital Energy — отечественного решения для безопасной и управляемой разработки программного обеспечения. Помимо этого, «Базис намерен запустить совместные проекты с компаниями региона, включая внедрение импортонезависимых решений на локальных предприятиях.

«Для "Базиса" резидентство в ИТ-парке — это возможность плотнее интегрироваться в региональную ИТ-экосистему и реализовать здесь ключевые направления развития: от импортонезависимой облачной инфраструктуры до защищённых рабочих мест и DevOps-среды. Татарстан подходит к своей цифровизации системно, и мы готовы усиливать этот вектор за счёт зрелых продуктов и компетенций», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«"Базис" — лидер одного из самых быстрорастущих сегментов отечественного ИТ-рынка, поэтому присоединение к экосистеме ИТ-парка является закономерным шагом. Мы объединяем компании, формирующие будущее цифровой экономики страны, и я уверен, что наше сотрудничество усилит технологические инициативы Татарстана и позволит создавать решения федерального масштаба», — прокомментировал Руслан Власов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"».

Источник:

Теги: базис, виртуализация, облако, россия, сделано в россии, казань
