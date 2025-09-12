Сегодня 12 сентября 2025
Оптимизм по поводу человекоподобных роботов испаряется: производить их можно, но осмысленно применять — вряд ли

Многие крупные игроки зарождающегося рынка человекоподобных роботов строят смелые прогнозы по объёмам продаж, но реальность такова, что в своём нынешнем виде такие «заменители человека» пока не способны найти широкого применения на практике. Им ещё предстоит на пути к популярности преодолеть многие препятствия.

Источник изображения: Unsplash, Michael Martinelli

Источник изображения: Unsplash, Michael Martinelli

Чего не стоит опасаться, как поясняет IEEE Spectrum, так это нехватки комплектующих для производства нужного количества человекоподобных роботов в ближайшем будущем. В 2023 году во всём мире было установлено примерно 500 000 промышленных роботов. Если предположить, что по объёму требуемых компонентов один человекоподобный робот сопоставим с четырьмя промышленными манипуляторами, то имеющиеся возможности цепочек поставок с запасом покрывают даже самые оптимистичные прогнозы по темпам роста рынка человекоподобных роботов. По оценкам того же Bank of America, например, по итогам текущего года данный рынок ограничится 18 000 роботов. Соответственно, в следующем году он вряд ли увеличится кратно, хотя та же Tesla и собирается выпустить около 50 000 роботов Optimus в следующем году.

Куда большей проблемой, по мнению бывшего директора по продуктам Agility Robotics Мелони Уайз (Melonee Wise), является отсутствие достаточного спроса на подобную продукцию. Вряд ли пока кто-то из потенциальных покупателей придумал, как применить несколько тысяч человекоподобных роботов на одном предприятии. Для поставщиков роботов выгоднее обслуживать одиночные заказы крупных клиентов, чем покрывать множественные потребности мелких. Один из сценариев, подразумевающих создание достаточного спроса на крупные партии человекоподобных роботов, предусматривает специализацию каждой группы на небольшом наборе операций — скажем, не более чем десяти. Скорее всего, распространение человекоподобных роботов на производстве в ближайшие годы будет осуществляться именно по такому принципу.

При этом нет уверенности в том, что прогресс в сфере систем искусственного интеллекта сможет как-то пропорционально увеличить объёмы продаж человекоподобных роботов. Нынешний уровень развития систем ИИ всё ещё не позволяет быстро перенести успех на рынок человекоподобных роботов.

Как и у электромобилей, у современных роботов есть проблемы с автономностью питания. Например, модель Digit компании Agility, которая способна переносить грузы до 16 кг, оснащается довольно увесистым блоком аккумуляторов, который позволяет работать без перерыва на протяжении 90 минут, а затем 9 минут заряжаться. Скорее всего, на практике периоды работы такого робота до начала очередной подзарядки будут длиться не более 30 минут. При планировании рабочего графика робота нужно закладывать «аварийный запас» в размере 60 минут, который потребуется либо для экстренной подзарядки, либо для устранения каких-либо технических проблем. Если не учитывать такой резерв, то робот с высокой вероятностью разрядится во время выполнения операций, и его придётся подзаряжать уже в ручном режиме. Когда на предприятии будут работать около сотни таких роботов массой более 100 кг каждый, сталкиваться с такими проблемами мало кому из персонала захочется.

Для многих клиентов производителей роботов даже непродолжительные простои могут оборачиваться серьёзными убытками, поэтому к надёжности человекоподобных роботов предъявляются особые требования. Поскольку использование таких роботов на производстве будет подразумевать большое разнообразие операций и условий работы, то обеспечить необходимую надёжность работы комплекса в целом крайне сложно.

Отдельной проблемой является разработка стандартов в области промышленной безопасности, которые описывали бы условия применения человекоподобных роботов на производственных объектах. Двуногие роботы при своём передвижении должны обладать достаточной устойчивостью, чтобы не представлять опасность для окружающих, не говоря уже о прочих мерах предосторожности. Внезапное отключение питания может привести к тому, что робот упадёт, повредив не только собственные компоненты, но и окружающее оборудование. В идеале, роботы на производстве не должны пересекаться с людьми, но их совместная работа заметно повышает требования к безопасности.

В целом, с технической точки зрения двуногий робот не является оптимальной конструкцией для автоматизации основных производственных процессов. Передвигаться по производственным помещениям гораздо удобнее на устойчивых платформах, оснащённых колёсами. В этом отношении энтузиазм представителей промышленности по поводу применения человекоподобных роботов на производстве гораздо ниже, чем у их разработчиков.

Источник:

Kioxia вместе с Nvidia разрабатывают PCIe 7.0 SSD в 100 раз быстрее нынешних — его представят в 2027 году
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года
роботы, человекообразный робот, робототехника
