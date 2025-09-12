Гейб Ньюэлл признался в любви к Dota 2 и её фанатам, несмотря на регулярные оскорбления в свой адрес

Сооснователь и президент Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) в специальном обращении к участникам финального этапа киберспортивного турнира The International 2025 рассказал о своём опыте игры в Dota 2.

По словам Ньюэлла, по-настоящему в Dota 2 он влюбился после первого The International (прошёл в 2011 году) — к тому времени руководитель провёл в MOBA уже около 800 часов, но всё ещё считал себя «нубом» (неопытным пользователем).

Спустя 14 лет Ньюэлл до сих пор играет в Dota 2 каждый день. В обращении для участников The International 2025 глава Valve подчеркнул, что это происходит из-за его любви не только к игре, но и к её сообществу.

«Само собой, в чате мне пишут гадости, а раз в неделю я получаю: "Эй, нуб, удаляй игру и [уходи отсюда]". Но это говорит их энтузиазм, энергия. Поэтому спустя столько лет я всё ещё играю в Dota 2 каждый день», — заявил Ньюэлл.

В 2025 году, спустя 14 лет после проведения первого The International, турнир вернулся в Германию. Сражение за Эгиду в рамках The International 2025 развернулось на гамбургской «Барклейс-арене».

К настоящему моменту на The International 2025 уже определились полуфиналисты верхней сетки, среди которых оказалась российская BetBoom Team. Team Spirit выбыла из турнира ещё на групповом этапе.

Финал The International 2025 пройдёт 14 сентября. Участники сразятся за призовой фонд в размере $2,6 млн — в 2025 году он пополняется за счёт продажи комплектов поддержки. Компендиум впервые в истории бесплатный.