Доля Arm на рынке серверных CPU внезапно достигла 25 %, и помогла ей в этом Nvidia

Компания Nvidia почти безраздельно властвует в сегменте ускорителей вычислений на основе графических процессоров, но бум искусственного интеллекта помог ей добиться больших успехов и в сегменте центральных процессоров. Напомним, собственные чипы Grace соответствующего назначения она наделила Arm-совместимой архитектурой, и это позволило последней занять 25 % рынка центральных процессоров серверного назначения.

По крайней мере, об этом сообщает The Register со ссылкой на данные исследования Dell’Oro Group. При этом год назад Arm-совместимые процессоры занимали только 15 % рынка серверных чипов. Во многом подобный прогресс оказался возможен благодаря популярности серверных систем Nvidia GB200 и GB300 NVL72, которые сочетали в своём составе центральные процессоры Grace и графические процессоры с архитектурой Blackwell. Представленные в 2022 году процессоры Grace имеют 72 ядра и используют архитектуру Arm Neoverse V2.

Соответствующие системы начали поставляться в небольших количествах в конце прошлого года. Во втором квартале этого года к ним присоединились обновлённые системы на основе ускорителей поколения Blackwell Ultra. В прежнем поколении систем, носивших обозначения B200 и B300, компания Nvidia использовала центральные процессоры Intel. В прошлом году позиции Arm в сегменте серверных процессоров росли преимущественно за счёт чипов AWS Graviton, но теперь основной прирост дают именно процессоры Nvidia Grace.

В любом случае, даже отметка в 25 % ниже той цели, которую руководство Arm ставило перед компанией по состоянию на конец текущего года, рассчитывая достичь 50 %. Помимо Nvidia, над новыми Arm-совместимыми серверными процессорами работают компании Qualcomm и Fujitsu, причём они могут встраиваться в поддерживаемую Nvidia инфраструктуру благодаря соответствию требованиям NVLink Fusion. К 2029 году Arm также рассчитывает занять половину рынка процессоров для ПК под управлением Windows.

Рынок серверных компонентов и накопителей по итогам второго квартала текущего года вырос на 44 %, также во многом благодаря буму ИИ. Специализированные сетевые решения и процессоры выросли в объёмах продаж по сравнению с результатом годичной давности вдвое. Даже специализированные процессоры для ускорения ИИ поставляются в количествах, сопоставимых с GPU, но последние всё равно занимают существенно более высокую долю рынка в денежном выражении. По итогам текущего года в целом рынок серверных компонентов и систем хранения данных вырастет на 46 %, по прогнозам Dell’Oro Group.