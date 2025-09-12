Сегодня 12 сентября 2025
С начала года Intel потеряла уже второго «титана отрасли» — ведущего разработчика архитектуры x86

С приходом на пост генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) много говорилось о необходимости создать более гибкую иерархию управления, но масштабы сокращения технических специалистов не особо раскрывались статистикой. Тем не менее, как утверждает CRN, с начала года Intel лишилась уже второго по счёту видного специалиста по разработке серверных процессоров.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

По данным источника, до конца этого месяца Intel должен покинуть Ронак Сингхал (Ronak Singhal), старший научный советник и главный архитектор продуктов семейства Xeon. В январе со схожей позиции из Intel в Qualcomm перешёл Саилеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli). Представители Intel подтвердили CRN уход Сингхала, но не стали вдаваться в подробности. Некоторые из теперь уже бывших коллег называли Сингхала «титаном отрасли, который для продвижения архитектуры x86 сделал больше, чем многие могли бы подумать».

Одной из положительных черт Сингхала, по словам бывших коллег, являлась способность прислушиваться к пожеланиям заказчиков. В последнее время именно этот руководитель в подразделении, отвечающем за процессоры Xeon, формировал продуктовую и технологическую стратегию. Сингхал курировал разработку не только процессоров Xeon, но и смежных элементов фирменной серверной инфраструктуры. Под его руководством были созданы процессоры поколений Haswell и Broadwell. Кроме того, он отвечал за создание определённых блоков потребительских процессоров Core и Atom. Сигнхал также успел приложить руку к процессорам поколений Nehalem и Westmere. Ранее он отвечал за тестирование и анализ производительности процессоров семейства Pentium 4. По меркам отрасли, это весьма богатый опыт.

Считается, что уход Сингхала из Intel вызван назначением на должность руководителя Data Center Group Кеворка Кечичяна (Kevork Kechichian), который в компании работает около двух лет и перешёл в неё из Arm. При этом генеральный директор Лип-Бу Тан продолжает настаивать, что Intel должна стать компанией, сфокусированной на инженерном деле, а также выражает сожаление по поводу утраты ценных кадров. Одним из ближайших приоритетов Тан в конце июля назвал восстановление утраченных позиций Intel на рынке центральных процессоров серверного назначения. Ради этого он призвал вернуть функцию многопоточной обработки данных SMT. При этом действующее руководство Intel отдаёт себе отчёт, что на восстановление утраченных рыночных позиций уйдут годы, и выпуском одного или двух новых поколений процессоров проблему не решить. Существенный прогресс в этой сфере обеспечат процессоры семейства Coral Rapids, которые заменят собой представляемые в следующем году Diamond Rapids.

intel, intel xeon, отставка, разработка чипа
