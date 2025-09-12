Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen3-Next —...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen3-Next — она десятикратно мощнее предшественницы

Alibaba представила первую открытую модель искусственного интеллекта на новой архитектуре Qwen3-Next — она в десять раз быстрее своей прямой предшественницы, но её разработка обошлась в десять раз дешевле. По качеству и точности ответов она сравнима с флагманом предыдущего поколения.

Источник изображений: qwen.ai

Источник изображений: qwen.ai

Alibaba Qwen3-Next-80B-A3B с 80 млрд параметров потребовала примерно в десять раз меньше затрат на обучение по сравнению с предшественницей Qwen3-32B, но новая модель выполняет некоторые задачи в десять раз быстрее. По точности и качеству ответов она работает на уровне флагманской Qwen3-235B-A22B; модели нового поколения оптимизированы для эффективного развёртывания и работы даже на потребительском оборудовании, рассказали в Alibaba.

Компания также представила рассуждающую версию модели на той же архитектуре. Alibaba Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking превзошла свою предшественницу Qwen3-32B-Thinking и Google Gemini-2.5-Flash-Thinking по ряду параметров, заявил разработчик со ссылкой на сторонние тесты.

Компания повысила эффективность новой модели за счёт сочетания ряда методов: в частности, использовались механизм «гибридного внимания», который помог упростить обработку входных текстовых данных, и архитектура «высокоразреженной смеси экспертов» (MoE) — она предполагает разбиение модели на подсети, специализирующиеся на разных подмножествах входных данных для совместного решения задач. Ещё одним нововведением стала стратегия «многотокенного прогнозирования», а также ряд мер, направленных на повышение стабильности модели в процессе обучения.

Модель Qwen3-Next-80B-A3B уже доступна в инфраструктуре Alibaba Cloud для работы через API; поработать с ней можно также на платформах Hugging Face и ModelScope.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Alibaba представила предварительную версию ИИ-модели Qwen3-Max с 1 триллионом параметров
Alibaba представила ИИ-генератор изображений Qwen-Image с высокой степенью грамотности
Alibaba выпустила «самую мощную» ИИ-модель для программирования — вышла открытая Qwen3-Coder
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ
Thinking Machines Lab намерена добиться, чтобы ИИ не отвечал по-разному на одинаковые вопросы
В Албании назначили ИИ-ассистента министром, чтобы избавиться от коррупции в госзакупках
Теги: alibaba, qwen, ии
alibaba, qwen, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Отключения мобильного интернета сыграли на руку операторам сотовой связи, провайдерам и продавцам роутеров
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
Microsoft выпустила официальный ISO-образ предварительной версии Windows 11 25H2
Intel воскресила легендарный шестиядерник Core i5-10400 под новым именем Core i5-110
Стильный трейлер раскрыл дату выхода релизной версии Hades 2 — ждать осталось недолго 4 мин.
Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen3-Next — она десятикратно мощнее предшественницы 2 ч.
Гейб Ньюэлл признался в любви к Dota 2 и её фанатам, несмотря на регулярные оскорбления в свой адрес 4 ч.
Мошенники осваивают мессенджер Max: сформировался чёрный рынок аренды учётных записей 5 ч.
Thinking Machines Lab намерена добиться, чтобы ИИ не отвечал по-разному на одинаковые вопросы 6 ч.
Slay the Spire 2 не выйдет в 2025 году, и Hollow Knight: Silksong тут ни при чём 7 ч.
«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии 8 ч.
В Албании назначили ИИ-ассистента министром, чтобы избавиться от коррупции в госзакупках 9 ч.
Microsoft хочет стать самодостаточной в сфере ИИ и увеличит вложения в вычислительную инфраструктуру 10 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows 10 ч.
SK hynix первой завершила разработку HBM4 и готова начинать её выпуск — Samsung и Micron снова отстали 3 мин.
«Аквариус» представил российские серверы Aquarius AQserv AS на базе Intel Xeon Ice Lake-SP 43 мин.
С начала года Intel потеряла уже второго «титана отрасли» — ведущего разработчика архитектуры x86 2 ч.
Доля Arm на рынке серверных CPU внезапно достигла 25 %, и помогла ей в этом Nvidia 2 ч.
Gigabyte представила оптимизированные для процессоров Ryzen 9000X3D платы X870E Aorus X3D 2 ч.
Китайские Baidu и Alibaba последовали «линии партии» и активно отказываются от ИИ ускорителей Nvidia 3 ч.
При проверке в «Горбушкином дворе» таможенники изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок 3 ч.
Sony выпустила смартфон среднего уровня Xperia 10 VII на базе Snapdragon 6 Gen 3 3 ч.
Оптимизм по поводу человекоподобных роботов испаряется: производить их можно, но осмысленно применять — вряд ли 5 ч.
Эксперты составили длинный список компромиссов, на которые пошла Apple при создании тонкого iPhone Air 5 ч.