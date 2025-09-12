«Будет либо невероятной, либо худшей в истории»: новый трейлер наконец подтвердил дату релиза Metroid Prime 4: Beyond и насторожил фанатов

Как и предполагали недавние слухи, сентябрьская презентация Nintendo Direct не обошлась без новостей о дате выхода приключенческого экшена от первого лица Metroid Prime 4: Beyond — первой за 18 лет новой номерной игры подсерии.

Напомним, Metroid Prime 4 была анонсирована восемь лет назад и с тех пор не появлялась на публике, пока прошлым летом не получила первый полноценный трейлер и подзаголовок Beyond. Релиз ожидался в 2025 году.

Как стало известно, Metroid Prime 4: Beyond поступит в продажу 4 декабря 2025 года эксклюзивно для Nintendo Switch и Switch 2. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером.

События Metroid Prime 4: Beyond развернутся на планете Вьюрос (Viewros), куда попадает охотница за головами Самус Аран. В поисках ответов на вопросы героиня получает в своё распоряжение сверхъестественные способности.

Помимо древних умений, в распоряжении Самус, судя по новому трейлеру, окажется личный мотоцикл, на котором протагонистка сможет рассекать по открытому миру и эффектно залетать во вражеские крепости.

Фанаты в комментариях к ролику обрадовались долгожданному анонсу даты выхода Metroid Prime 4: Beyond, тогда как неожиданное появление в игре открытого мира и мотоцикла для перемещения по нему оценили не все.

По мнению некоторых, открытый мир формуле Metroid Prime лишь навредит. Впрочем, окончательно поклонники игру со счетов ещё не списывают. «Байк Самус будет либо невероятной, либо худшей в истории их идеей», — предрекает davidchidester5463.