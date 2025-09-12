Resident Evil 7, Resident Evil Village и Resident Evil Requiem выйдут на Nintendo Switch 2 в один и тот же день

В соответствии с недавними предсказаниями инсайдера AestheticGamer (он же Dusk Golem), амбициозный хоррор Resident Evil Requiem от Capcom действительно выйдет на Nintendo Switch 2, причём не в одиночку.

Как стало известно, Resident Evil Requiem поступит в продажу для Nintendo Switch 2 одновременно с PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S — 27 февраля 2026 года. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Двухминутный ролик демонстрирует работу Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2. Разницу с тем, как игра выглядит на ПК, можно наблюдать в опубликованной одновременно мультиплатформенной версии трейлера.

Кроме того, в один день с Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2 выйдут две предыдущие номерные игры серии — Resident Evil 7 и Resident Evil Village. Все три базируются на движке RE Engine.

Resident Evil 7 и Resident Evil Village появятся на Nintendo Switch 2 в полных изданиях: «семёрка» со всеми дополнениями (включая Not a Hero), а «Деревня» — с аддоном Winters’ Expansion и набором Trauma Pack.

Стоит отметить, что Resident Evil 7 и Village (а также ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3) уже выходили на Nintendo Switch, но лишь в облачном формате — другими словами, без быстрого интернет-соединения в них было не поиграть.

В то же время анонсированные для Switch 2 версии Resident Evil Requiem, Resident Evil 7 и Resident Evil Village представляют собой полноценные порты, которые можно скачать и играть офлайн.