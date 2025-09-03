Сегодня 04 сентября 2025
Инсайдер: амбициозная Resident Evil Requiem выйдет на Nintendo Switch 2 и даже PS4

Амбициозный хоррор на выживание Resident Evil Requiem от Capcom должен ознаменовать начало новой эры для жанра, но, похоже, японский издатель и разработчик до сих пор не может отпустить прошлое.

Источник изображений: Capcom

Зарекомендовавший себя рядом достоверных утечек по Resident Evil инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem) заявил, что вдобавок к PC, PS5, Xbox Series X и S игра выйдет ещё на двух целевых платформах.

По данным Dusk Golem, Capcom готовит версии Resident Evil Requiem для вышедшей в июне Nintendo Switch 2 и сравнимой с ней по мощности центрального процессора PS4, которая дебютировала в уже далёком 2013 году.

Dusk Golem уверяет, что информация об этом курсирует в закулисье уже какое-то время и подтверждается пятью его информаторами. О релизе Resident Evil Requiem на Switch 2 слышал и блогер Рис Райли (Reece Reilly), более известный как Kiwi Talkz.

Предполагается, что выход на PS4 и Switch 2 не станет сдерживать технические амбиции Resident Evil Requiem. Capcom якобы разрабатывает разные версии игры для консолей текущего и прошлого поколений.

Как считает Dusk Golem, в основе Resident Evil Requiem на PS4 и Switch 2 будет тот же движок RE Engine, что и у версий для PC, PS5, Xbox Series X и S, но иной набор технологий (см. игры для PS3 и Xbox 360, которые выходили на PS2 и Wii).

Релиз Resident Evil Requiem на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S ожидается 27 февраля 2026 года. Будут ли версии PS4 и Nintendo Switch 2 доступны на запуске вместе с остальными платформами, Dusk Golem не уверен.

