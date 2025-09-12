Включение в GeForce Now доступа к «облачным» GeForce RTX 5080 обвалило сервис

Nvidia запустила масштабное обновление своего облачного игрового сервиса GeForce Now, представив новые суперкомпьютеры SuperPODs уровня GeForce RTX 5080 на архитектуре Blackwell. Однако релиз, по данным HotHardware, сопровождался серьёзными техническими сбоями: из-за рекордного всплеска спроса пользователи в течение нескольких часов не могли запускать игры и приложения.

Сбои начались практически сразу после развёртывания обновления. Компания в своём аккаунте в X сообщила, что расследует инцидент, вызванный повышенной нагрузкой, и попросила пользователей ожидать новостей. Примерно через шесть часов Nvidia подтвердила, что работает над решением, однако проблемы с загрузкой контента сохранялись. Спустя ещё полтора часа на дашборде статуса сервиса появилось сообщение о том, что сбои удалось частично устранить, и компания внимательно следит за состоянием систем. В финальном обновлении статуса отмечалось, что продолжается мониторинг на предмет возможных неполадок. С тех пор новых сообщений не поступало.

Точные методы того, как решалась проблема, не раскрываются. При этом пока не ясно, как сервис поведёт себя в выходные, когда нагрузка на игровые сервисы традиционно возрастает. Напомним, в этом году GeForce Now уже сталкивался с ажиотажной ситуацией, когда все тарифы подписки временно оказались распроданы. В посте на Reddit компания тогда объяснила это переходом на нового провайдера платёжных услуг.

Новое обновление делает тариф Ultimate ещё привлекательнее, открывая доступ к технологии DLSS 4 с генерацией кадров с разрешением до 5K (5120 × 2880 пикселей) и частотой 120 кадров в секунду. Кроме того, библиотека сервиса теперь насчитывает более 4500 игр, а также был добавлен режим потоковой передачи Cinematic Quality, который, как обещает Nvidia, значительно улучшит качество изображения.

Стоимость подписки на тариф Ultimate, предоставляющий доступ к платформе SuperPODs класса GeForce RTX 5080, составляет $20 в месяц или $200 в год. При выборе годового плана в течение ограниченного времени пользователи бесплатно получат игру Borderlands 4.