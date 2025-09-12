Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Не стоит покупки, если у вас не компьют...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии

Амбициозный лутер-шутер с открытым миром Borderlands 4 от издательства 2K и разработчиков из американской студии Gearbox Software разочаровал пользователей Steam оптимизацией, но уже установил новый рекорд серии.

Источник изображения: Steam

Источник изображений: Steam

За прошедшие с релиза прошлым вечером часы Borderlands 4 получила в Steam более 5,6 тыс. (8,1 тыс. с учётом покупок вне магазина Valve) «смешанных» обзоров — рейтинг игры составляет 59 % (60 %).

Первые покупатели хвалят увлекательный геймплейный цикл, качественную стрельбу, интересных игровых персонажей, улучшения по сравнению с Borderlands 3, включая тон истории и юмор.

Жалуются игроки на оптимизацию, вылеты и прочие технические несовершенства. «Ужасная оптимизация. Ещё одна жертва Unreal Engine 5. В текущем состоянии не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA», — предупреждает Rej.

Разработчики Borderlands 4 в комментариях к обзорам подчеркнули, что «оптимизация игры для ПК может быть непростой задачей». Для решения проблем представители Gearbox направляют пользователей в сторону официального руководства.

Что касается рекорда серии, то пиковый онлайн Borderlands 4 в Steam на релизе достиг 207,5 тыс. человек — это лучший результат среди игр франшизы на площадке. Предыдущим рекордсменом была Borderlands 2 с 124,6 тыс.

Borderlands 4 вышла на PC (недоступна в российских Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до Nintendo Switch 2 доберётся 3 октября. По оценкам от критиков игра опередила Borderlands 3, но до Borderlands 2 не дотянулась.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Критики вынесли вердикт Borderlands 4 — всё ещё не уровень Borderlands 2, но уже лучше Borderlands 3
«Красиво, страшно, залипательно»: хоррор Cronos: The New Dawn от авторов ремейка Silent Hill 2 стартовал в Steam с «очень положительными» обзорами
«Откровенно схалтурили»: пользователи Steam оказались строже к Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, чем критики
В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1
Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III
Киберпанковый слешер Ghostrunner 2 попал в новую раздачу Epic Games Store вместе с Monument Valley 2 и ещё одной игрой
Теги: borderlands 4, gearbox software, 2k, лутер-шутер, steam
borderlands 4, gearbox software, 2k, лутер-шутер, steam
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
Доказано: Windows 11 может занимать на диске всего 2,8 Гбайт, если выкинуть всё лишнее
Microsoft выпустила официальный ISO-образ предварительной версии Windows 11 25H2
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии 20 мин.
В Албании назначили ИИ-ассистента министром, чтобы избавиться от коррупции в госзакупках 58 мин.
Microsoft будет больше вкладывать в собственную вычислительную инфраструктуру для развития своих языковых моделей 2 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows 3 ч.
OpenAI смогла передоговориться о партнёрстве с Microsoft и получить её согласие на реструктуризацию 3 ч.
В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1 10 ч.
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta, OpenAI и xAI 10 ч.
Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III 12 ч.
Киберпанковый слешер Ghostrunner 2 попал в новую раздачу Epic Games Store вместе с Monument Valley 2 и ещё одной игрой 13 ч.
Cyberpunk 2077 получила патч 2.31 с улучшенным автопилотом и новыми настройками для фоторежима 14 ч.
Функция выявления гипертонии станет доступна пользователям Apple Watch в США со следующей недели 29 мин.
Kioxia и NVIDIA разрабатывают SSD нового типа для ИИ-систем в качестве альтернативы HBM 3 ч.
Заявление SK hynix о завершении разработки HBM4 вызвало рост курса акций компании до рекордных высот 4 ч.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A15 360: апгрейд на треть 8 ч.
Intel покидает уже второй по счёту главный архитектор Xeon в этом году 9 ч.
Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense M2 Pro: универсальный компаньон 10 ч.
Nebius привлекла $3,75 млрд после заключения контракта с Microsoft 11 ч.
SK hynix начала массовое производство флеш-памяти ZUFS 4.1 для смартфонов с ИИ 13 ч.
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно» 13 ч.
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом 14 ч.