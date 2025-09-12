«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии

Амбициозный лутер-шутер с открытым миром Borderlands 4 от издательства 2K и разработчиков из американской студии Gearbox Software разочаровал пользователей Steam оптимизацией, но уже установил новый рекорд серии.

За прошедшие с релиза прошлым вечером часы Borderlands 4 получила в Steam более 5,6 тыс. (8,1 тыс. с учётом покупок вне магазина Valve) «смешанных» обзоров — рейтинг игры составляет 59 % (60 %).

Первые покупатели хвалят увлекательный геймплейный цикл, качественную стрельбу, интересных игровых персонажей, улучшения по сравнению с Borderlands 3, включая тон истории и юмор.

Жалуются игроки на оптимизацию, вылеты и прочие технические несовершенства. «Ужасная оптимизация. Ещё одна жертва Unreal Engine 5. В текущем состоянии не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA», — предупреждает Rej.

Разработчики Borderlands 4 в комментариях к обзорам подчеркнули, что «оптимизация игры для ПК может быть непростой задачей». Для решения проблем представители Gearbox направляют пользователей в сторону официального руководства.

Что касается рекорда серии, то пиковый онлайн Borderlands 4 в Steam на релизе достиг 207,5 тыс. человек — это лучший результат среди игр франшизы на площадке. Предыдущим рекордсменом была Borderlands 2 с 124,6 тыс.

Borderlands 4 вышла на PC (недоступна в российских Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до Nintendo Switch 2 доберётся 3 октября. По оценкам от критиков игра опередила Borderlands 3, но до Borderlands 2 не дотянулась.