Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Первый патч для Hollow Knight: Silksong ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку

Разработчики метроидвании Hollow Knight: Silksong из австралийской студии Team Cherry сообщили о выпуске для игры патча 1.0.28497, который должен был выйти лишь в середине следующей недели.

Источник изображений: Team Cherry

Источник изображений: Team Cherry

Обновление уже доступно для Hollow Knight: Silksong в Steam и GOG, до платформ Xbox (в том числе Microsoft Store), Nintendo Switch и Switch 2 доберётся в самое ближайшее время, а до PlayStation — в течение 48 часов.

В 1.0.28497 разработчики снизили сложность двух боссов в начале прохождения (Топекрыла и Сестры Лучины), урон от Sandcarvers, стоимость разблокировки скамеек / станций в середине игры, а также слегка увеличили вознаграждения за доставки.

Кроме того, в обновлении исправили ряд багов (в том числе мешавших дальнейшему прохождению) и устранили лазейку, которая позволяла ненадолго зависать в воздухе путём одновременного нажатия кнопки прыжка и направления вниз.

Техника становилась доступна после получения плаща из пуха фейфорнов и помогала с платформенными испытаниями, в связи с чем многие фанаты оказались расстроены удалением её из игры (и уже ищут способы отката до релизной версии).

Вдобавок часть поклонников сетует, что разработчики снизили сложность начальных этапов Hollow Knight: Silksong, и, как выяснилось, предпочитает более хардкорную стартовую версию игры.

Hollow Knight: Silksong дебютировала 4 сентября и, по данным аналитиков, за три дня привлекла 5 млн человек. Тем временем Team Cherry уже работает над дальнейшими исправлениями, которые войдут во второй патч.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
Разработчики Hollow Knight: Silksong сжалились над игроками — первый патч сделает метроидванию чуть проще
Resident Evil 7, Resident Evil Village и Resident Evil Requiem выйдут на Nintendo Switch 2 в один и тот же день
«Будет либо невероятной, либо худшей в истории»: новый трейлер наконец подтвердил дату релиза Metroid Prime 4: Beyond и насторожил фанатов
Стильный трейлер раскрыл дату выхода релизной версии Hades 2 — ждать осталось недолго
Теги: hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Отключения мобильного интернета сыграли на руку операторам сотовой связи, провайдерам и продавцам роутеров
Доказано: Windows 11 может занимать на диске всего 2,8 Гбайт, если выкинуть всё лишнее
Microsoft выпустила официальный ISO-образ предварительной версии Windows 11 25H2
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Спасаясь от банкротства, Kodak выпустила 30-граммовую 30-долларовую ностальгическую фотокамеру Charmerа
Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше 45 мин.
Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку 2 ч.
Включение в GeForce Now доступа к «облачным» GeForce RTX 5080 обвалило сервис 2 ч.
Федеральная торговая комиссия США заподозрила Amazon и Google в обмане рекламодателей 3 ч.
Resident Evil 7, Resident Evil Village и Resident Evil Requiem выйдут на Nintendo Switch 2 в один и тот же день 3 ч.
Microsoft удалось избежать штрафа в ЕС, пообещав изъять Teams из офисных пакетов 4 ч.
«Будет либо невероятной, либо худшей в истории»: новый трейлер наконец подтвердил дату релиза Metroid Prime 4: Beyond и насторожил фанатов 4 ч.
Стильный трейлер раскрыл дату выхода релизной версии Hades 2 — ждать осталось недолго 5 ч.
Alibaba выпустила ИИ-модель Qwen3-Next — она десятикратно мощнее предшественницы 7 ч.
Гейб Ньюэлл признался в любви к Dota 2 и её фанатам, несмотря на регулярные оскорбления в свой адрес 9 ч.
GeForce RTX 5090 FE и RTX 5080 FE внезапно исчезли из официальных магазинов Nvidia в ряде стран 40 мин.
Мобильный Ryzen AI Max+ 395 нашёл пристанище в рабочих микростанциях — китайцы наделали десятки моделей 3 ч.
В Intel Coffee Lake и любых AMD Zen нашлась новая уязвимость класса Spectre, а патч бьёт по производительности 3 ч.
Apple пришлось отложить выпуск iPhone Air в Китае из-за eSIM 4 ч.
Разобрать Google Pixel 10 Pro XL оказалось проще простого — возможно, это самый ремонтопригодный флагман 4 ч.
Gigabyte представила док-станцию Aorus AI BOX с GeForce RTX 5060 Ti 16GB и портом Thunderbolt 5 5 ч.
SK hynix первой завершила разработку HBM4 и готова начинать её выпуск — Samsung и Micron снова отстали 5 ч.
«Аквариус» представил российские серверы Aquarius AQserv AS на базе Intel Xeon Ice Lake-SP 6 ч.
С начала года Intel потеряла уже второго «титана отрасли» — ведущего разработчика архитектуры x86 6 ч.
Доля Arm на рынке серверных CPU внезапно достигла 25 %, и помогла ей в этом Nvidia 6 ч.