Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку

Разработчики метроидвании Hollow Knight: Silksong из австралийской студии Team Cherry сообщили о выпуске для игры патча 1.0.28497, который должен был выйти лишь в середине следующей недели.

Обновление уже доступно для Hollow Knight: Silksong в Steam и GOG, до платформ Xbox (в том числе Microsoft Store), Nintendo Switch и Switch 2 доберётся в самое ближайшее время, а до PlayStation — в течение 48 часов.

В 1.0.28497 разработчики снизили сложность двух боссов в начале прохождения (Топекрыла и Сестры Лучины), урон от Sandcarvers, стоимость разблокировки скамеек / станций в середине игры, а также слегка увеличили вознаграждения за доставки.

Кроме того, в обновлении исправили ряд багов (в том числе мешавших дальнейшему прохождению) и устранили лазейку, которая позволяла ненадолго зависать в воздухе путём одновременного нажатия кнопки прыжка и направления вниз.

Техника становилась доступна после получения плаща из пуха фейфорнов и помогала с платформенными испытаниями, в связи с чем многие фанаты оказались расстроены удалением её из игры (и уже ищут способы отката до релизной версии).

Вдобавок часть поклонников сетует, что разработчики снизили сложность начальных этапов Hollow Knight: Silksong, и, как выяснилось, предпочитает более хардкорную стартовую версию игры.

Hollow Knight: Silksong дебютировала 4 сентября и, по данным аналитиков, за три дня привлекла 5 млн человек. Тем временем Team Cherry уже работает над дальнейшими исправлениями, которые войдут во второй патч.