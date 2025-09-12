Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше

Релиз зомби-боевика с открытым миром Dying Light: The Beast от польской студии Techland уже однажды переносили, и за неделю до заветной даты планы разработчиков вновь изменились.

Напомним, Dying Light: The Beast должна была выйти ещё 22 августа, однако в целях превращения игры из «просто хорошей в превосходную» решили выделить на полировку дополнительный месяц — релиз ожидался 19 сентября.

Как стало известно, Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра будет доступна на день раньше, 18 сентября. Премьера состоится в 19:00 по московскому времени (см. изображение ниже).

Разработчики также сообщили, что более миллиона игроков уже обеспечили себе копию Dying Light: The Beast. Впрочем, речь, по всей видимости, идёт не только о предварительных заказах.

Techland планировала выпустить для Dying Light 2 Stay Human два аддона, но второй «мутировал» в The Beast. Покупателям издания Ultimate (уже снято с продажи), которое обещало доступ к обоим DLC, за новую игру платить не придётся.

По сюжету Кайл Крейн спустя 13 лет жестоких опытов вырвался на свободу и готов мстить. Помогать ему в этом будет сросшаяся с его собственной зомби-ДНК, позволяющая герою пробудить звериную силу.

Dying Light: The Beast создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также PS4 и Xbox One (на них игра выйдет позже). На прошлой неделе Techland представила полные системные требования игры (в том числе для ноутбуков).