Сегодня 12 сентября 2025
V-Color представила модули памяти XFinit...
V-Color представила модули памяти XFinity+ DDR5 с встроенным OLED-экраном

Компания V-Color представила модули оперативной памяти XFinity+ DDR5. Новинки выделяются тем, что оснащены встроенным OLED-экраном. Указанные модели ОЗУ производитель впервые показывал на выставке Computex летом этого года. Модули ОЗУ разработаны в коллаборации с компанией Gigabyte. Решение направлено на энтузиастов и оверклокеров.

Источник изображений: V-Color

Дисплей, установленный в радиатор модулей памяти XFinity+ DDR5, работает непосредственно от слота DIMM материнской платы и не требует дополнительного питания. Он может отображать в реальном времени информацию о выбранном профиле разгона (Intel XMP или AMD EXPO), ёмкости модуля, его скорости, таймингах, напряжении и температуре.

V-Color запатентовала данное решение. Модули памяти XFinity+ могут отображать информацию на дисплее даже во время загрузки ПК, до входа в операционную систему. Помимо OLED-экрана память XFinity+ оснащена ARGB-подсветкой с настраиваемыми эффектами. Настройки доступны через фирменную утилиту Gigabyte для управления подсветкой материнских плат.

Для платформы Intel будут предлагаться комплекты DDR5-8000, DDR5-8200 и DDR5-9066 объёмом 32, 48 и 64 Гбайт и таймингами CL38, CL40 и CL42. Для платформы AMD будут доступны комплекты DDR5-6000, DDR5-8000 и DDR5-9000 на 32, 48 и 64 Гбайт с таймингами CL26, CL28, CL30, CL40 и CL42.

В первых комплектах один модуль ОЗУ с OLED-дисплеем будет сочетаться с соответствующим стандартным модулем без OLED-экрана. Планки будут доступны в белом и чёрном исполнении. Позже планируется выпуск комплекта 2+2 SCC (с двумя модулями памяти и двумя пустышками с RGB-подсветкой), что позволит расширить возможности кастомизации.

V-Color отмечает, что модули памяти XFinity+ DDR5 поступят в продажу в третьем квартале этого года. Первые парти будут доступны в американском онлайн-магазине компьютерных комплектующих Newegg. Затем последует выпуск на торговой площадке Amazon, а после — по всему миру.

Источник:

Теги: v-color, модуль памяти, оперативная память, oled-дисплей, озу, ddr5
