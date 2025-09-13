Сегодня в России отмечается День программиста

Сегодня, 13 сентября — аккурат в 256-й день года, российские разработчики ПО и IT-специалисты, чья деятельность связана с написанием, компиляцией и отладкой программного кода, отмечают свой профессиональный праздник. Официально и на законных основаниях.

Признание на государственном уровне праздник получил в 2009 году после подписания президентом России указа №1034 «О Дне программиста», подготовленного Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. При этом дата празднования была выбрана не случайно: 256 — это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году.

Важно отметить, что дискуссии о признании Дня программиста официальным праздником велись достаточно продолжительное время. Ещё в 2002 году ряд влиятельных деятелей в сфере IT обратились к правительству Российской Федерации с просьбой подготовить и внести на рассмотрение соответствующий проект указа. Старания приверженцев высоких технологий не прошли даром, и в конечном итоге календарь российских праздников пополнился новой датой.

Редакция 3DNews поздравляет всех программистов с праздником, желает побольше интересных задач и проектов, адекватных заказчиков, поменьше багов и утечек памяти, а также лёгкой компиляции и отладки кода!