Сегодня 13 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Сегодня в России отмечается День програм...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сегодня в России отмечается День программиста

Сегодня, 13 сентября — аккурат в 256-й день года, российские разработчики ПО и IT-специалисты, чья деятельность связана с написанием, компиляцией и отладкой программного кода, отмечают свой профессиональный праздник. Официально и на законных основаниях.

Источник изображения: Tai Bui / unsplash.com

Источник изображения: Tai Bui / unsplash.com

Признание на государственном уровне праздник получил в 2009 году после подписания президентом России указа №1034 «О Дне программиста», подготовленного Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. При этом дата празднования была выбрана не случайно: 256 — это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году.

Важно отметить, что дискуссии о признании Дня программиста официальным праздником велись достаточно продолжительное время. Ещё в 2002 году ряд влиятельных деятелей в сфере IT обратились к правительству Российской Федерации с просьбой подготовить и внести на рассмотрение соответствующий проект указа. Старания приверженцев высоких технологий не прошли даром, и в конечном итоге календарь российских праздников пополнился новой датой.

Редакция 3DNews поздравляет всех программистов с праздником, желает побольше интересных задач и проектов, адекватных заказчиков, поменьше багов и утечек памяти, а также лёгкой компиляции и отладки кода!

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вышла предварительная версия Microsoft Visual Studio 2026: обновился дизайн, углубилась интеграция с ИИ
ИИ усложнил старт в IT: программистам-новичкам стало труднее найти работу
Глава GitHub: разработчики будущего не будут писать код — они будут управлять ИИ
Федеральная торговая комиссия США заподозрила Amazon и Google в обмане рекламодателей
Microsoft удалось избежать штрафа в ЕС, пообещав изъять Teams из офисных пакетов
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows
Теги: программирование, разработка, праздник, россия
программирование, разработка, праздник, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Французская Лара Крофт обвинила издателя Tomb Raider IV-VI Remastered в незаконной генерации её голоса с помощью ИИ
Доказано: Windows 11 может занимать на диске всего 2,8 Гбайт, если выкинуть всё лишнее
Мобильный Ryzen AI Max+ 395 нашёл пристанище в рабочих микростанциях — китайцы наделали десятки моделей
В Intel Coffee Lake и любых AMD Zen нашлась новая уязвимость класса Spectre, а патч бьёт по производительности
Gigabyte представила оптимизированные для процессоров Ryzen 9000X3D платы X870E Aorus X3D
Tencent переманила ведущего специалиста OpenAI, предложив 100 млн юаней 2 ч.
Сегодня в России отмечается День программиста 2 ч.
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 7 ч.
Вся классика серии в одном наборе: ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил новый трейлер и дату выхода 8 ч.
«Британская энциклопедия» подала в суд на Perplexity за копирование текстов 8 ч.
Dying Light: The Beast не выйдет 19 сентября — игра станет доступна на день раньше 10 ч.
Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку 11 ч.
Включение в GeForce Now доступа к «облачным» GeForce RTX 5080 обвалило сервис 11 ч.
Федеральная торговая комиссия США заподозрила Amazon и Google в обмане рекламодателей 12 ч.
Resident Evil 7, Resident Evil Village и Resident Evil Requiem выйдут на Nintendo Switch 2 в один и тот же день 13 ч.
Во втором квартале объёмы производства смартфонов выросли на 4,8 % год к году 15 мин.
Власти Японии выделят $3,63 млрд субсидий на региональные нужды Micron 2 ч.
Благодаря NVIDIA доля Arm на рынке серверных процессоров достигла 25 % 8 ч.
Intel Arc Pro впервые поучаствовали в бенчмарках MLPerf Inference, но в лидерах предсказуемо осталась NVIDIA 8 ч.
V-Color представила модули памяти XFinity+ DDR5 с встроенным OLED-экраном 9 ч.
GeForce RTX 5090 FE и RTX 5080 FE внезапно исчезли из официальных магазинов Nvidia в ряде стран 10 ч.
Apple пришлось отложить выпуск iPhone Air в Китае из-за eSIM 13 ч.
Разобрать Google Pixel 10 Pro XL оказалось проще простого — возможно, это самый ремонтопригодный флагман 13 ч.
Gigabyte представила док-станцию Aorus AI BOX с GeForce RTX 5060 Ti 16GB и портом Thunderbolt 5 14 ч.
SK hynix первой завершила разработку HBM4 и готова начинать её выпуск — Samsung и Micron снова отстали 14 ч.