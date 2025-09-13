Во втором квартале объёмы производства смартфонов выросли на 4,8 % год к году

Специалисты TrendForce определили, что во втором квартале текущего года мировые объёмы производства смартфонов увеличились как последовательно (на 4 %), так и в годовом сравнении (на 4,8 %). Этому способствовал как сезонный подъём спроса, так и нормализация складских запасов в случае с продукцией марок Oppo и Transsion.

Сезонная маркетинговая активность во втором полугодии также должна способствовать сохранению последовательного роста объёмов производства, по мнению аналитиков TrendForce. Программа субсидирования покупок смартфонов в Китае в первом квартале этого года обеспечила краткосрочный подъём спроса на модели среднего и нижнего ценового диапазона. Это позволило и быстрее очистить склады от готовой продукции. При этом ограниченное влияние этих субсидий на картину в целом по году не позволяет считать данный фактор слишком серьёзным.

Шесть ведущих производителей смартфонов во втором квартале сообща контролировали около 80 % мирового рынка. Samsung сохранил лидерство, но его объёмы выпуска сократились последовательно на 5 % до 58 млн штук. Во многом это произошло из-за охлаждения спроса после его всплеска в момент выхода новых флагманских моделей смартфонов данной марки. Итого, второй квартал Samsung завершил с долей рынка в 19 %.

Apple хоть и сохранила второе место с 46 млн выпущенных смартфонов, последовательно сократила объёмы выпуска на 9 % из-за сезонного падения спроса в ожидании нового поколения iPhone. В годовом сравнении объёмы выпуска смартфонов Apple всё равно выросли на 4 % благодаря хорошему спросу на iPhone 16e. В мае компания пошла на более серьёзные скидки в Китае, чтобы оживить спрос на местном рынке, и в сочетании с субсидиями это позволило ей сохранить объёмы продаж на прошлогоднем уровне. Квартал Apple завершила с 15 % мирового рынка смартфонов.

Xiaomi на третьем месте с долей 14 % не так уж сильно отстала, а в натуральном выражении она смогла выпустить за период 42 млн смартфонов. В эту статистику попала также продукция марок Redmi и Poco. Последовательно объёмы выпуска смартфонов этих трёх марок выросли во втором квартале на 1 %. Помимо субсидий на китайском рынке, поддержку им оказали рынка стран Латинской Америки и Африки.

За пределами тройки лидеров наблюдался солидный рост объёмов поставок смартфонов. Например, Oppo, включая OnePlus и Realme, прибавила последовательно сразу 35 % до 37 млн устройств, нарастив производство после коррекции складских запасов в предыдущих периодах. Это позволило Oppo занять четвёртое место на мировом рынке смартфонов с долей 12 %.

Схожую динамику продемонстрировала и Transsion со своими марками Tecno, Infinix и Itel, которая увеличила объёмы производства по сравнению с первым кварталом на 33 % до 27 млн штук. Это позволило ей закрепиться на пятом месте с долей 9 %. Что характерно, аналогичную долю занимает и Vivo, выпустившая по итогам второго квартала 26 млн смартфонов, но ограничившаяся только 8 % последовательного роста.