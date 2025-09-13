Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам

Агентству Bloomberg стало известно, что в следующем месяце Apple покинет Робби Уокер (Robby Walker), один из ведущих специалистов по разработке ИИ-технологий, подчинявшийся непосредственно старшему вице-президенту по машинному обучению и стратегии ИИ Джону Джаннандреа (John Giannandrea).

Уокер до начала этого года отвечал за разработку умного помощника Siri, пока эту задачу не возложили на руководителя разработки ПО Крейга Федериги (Craig Federighi). Этот шаг был предпринят в связи с отсутствием прогресса в разработке и срывом сроков по внедрение в Siri ИИ-функций.

В настоящее время Уокер занимает пост старшего директора, возглавляя команду Apple Answers, Information, and Knowledge («Apple ответы, информация и знания»), которая занимается разработкой пока не анонсированной системы веб-поиска Apple на базе ИИ, призванной конкурировать с Perplexity и ChatGPT. Её запуск намечен на 2026 год.

Хотя обязанности Уокера и штат сотрудников значительно сократились за последние несколько месяцев, он по-прежнему играл важную роль в разработке стратегии Apple в области ИИ, отметил Bloomberg, и его уход тоже будет способствовать оттоку специалистов из этого подразделения.

До этого Apple покинул глава команды по разработке ИИ-моделей Руоминг Панг (Ruoming Pang) в связи с переходом в Meta✴, соблазнившись компенсационным пакетом в $200 млн и, как сообщает Bloomberg, часть команды последовала его примеру. Также в прошлом месяце в Meta✴ перешёл Фрэнк Чу (Frank Chu), который возглавлял подразделения Apple по ИИ, специализирующиеся на облачной инфраструктуре, обучении и поиске. Он стал шестым сотрудником Apple, перешедшим в Meta✴ за предшествующие семь недель.