Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch

Nintendo решила возродить свою печально известную 3D-игровую консоль Virtual Boy, но уже в виде аксессуара, совместимого с консолями Switch и Switch 2 (за исключением Switch Lite). Устройство, впервые выпущенное в 1995 году, было позиционировано как устройство виртуальной реальности, однако из-за узкого поля зрения, отсутствия отслеживания положения головы игрока и монохромного красного экрана с разрешением 384 × 224 пикселей, а также скудной библиотеки игр, оказалось полностью провальным.

Источник изображений: Nintendo

Источник изображений: Nintendo

Virtual Boy будет воспроизводить оригинальные игры, первоначально вышедшие три десятилетия назад: первыми станут Mario’s Tennis, Teleroboxer и Galactic Pinball, а к концу реализации проекта будет доступно 14 игр, то есть более половины от полной библиотеки Virtual Boy. Точная причина выпуска реплики не раскрыта, а также неизвестно, осуществляется ли простая эмуляция, частичная доработка или полноценный ремастеринг. Однако ожидается, что пиксельное разрешение будет адаптировано под разрешение Switch или Switch 2, а не сохранено на уровне оригинальных 0,086 МП (384 × 224).

Также не подтверждено, будет ли аксессуар поддерживать режим виртуальной реальности для существующих игр Nintendo, таких как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey, которые ранее получили аналогичную функцию в рамках набора Nintendo Labo VR Kit 2019 года.

Компания планирует выпустить реплику Virtual Boy по цене $100. В дополнение будет представлен Virtual Boy Cardboard Model стоимостью $25 — это картонная модель, предназначенная для использования с консолью, которую пользователь должен удерживать у лица вместе с контроллерами, что, очевидно, не обеспечит комфортной продолжительной эксплуатации. Оба устройства — реплика и картонная версия — начнут поступать в продажу с 17 февраля 2026 года, сообщает Road to VR.

Теги: nintendo, игры, игровые консоли
