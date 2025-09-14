С начала года рынок гибридов и электромобилей вырос на 25 %, но основной рост наблюдался за пределами крупнейших регионов

Тезис о неоднородности рынка электрифицированных транспортных средств подтверждается августовской статистикой Rho Motion, на которую ссылается Electrek. В прошлом месяце в мире было продано 1,7 млн гибридов и электромобилей, что на 15 % больше результатов аналогичного месяца прошлого года. Всего с начала года продажи выросли на 25 %, но основной рост наблюдался не в крупнейших регионах.

Последовательно августовские продажи подобных транспортных средств увеличились на 5 %. Основную часть продаж в августе сформировали именно аккумуляторные электромобили (1,16 млн), тогда как на долю подзаряжаемых гибридов пришлось 570 000 проданных экземпляров. Всего с начала года по всему миру было продано 12,5 млн гибридов и электромобилей.

Картина по регионам была неоднородной. Североамериканский рынок за счёт ажиотажа в связи со скорым прекращением субсидирования покупок электромобилей местной сборки в США продемонстрировал месячный рекорд по итогам августа. При этом в Канаде продажи упали с начала года на треть, поскольку в стране было приостановлено предоставление субсидий на покупку электротранспорта.

В Европе продажи двигает график ужесточения экологических требований. В Германии и Великобритании на этом фоне продажи гибридов и электромобилей выросли с начала года на 45 и 31 % соответственно. В Испании прирост оказался двукратным, Италия прибавила 41 %, а вот Франция ограничилась ростом на 9 % с начала года.

В Китае в июле и августе наблюдалось снижение темпов роста, но оно объясняется эффектом влияния прошлогодних субсидий, которые сформировали высокую базу для сравнения. В целом, с начала текущего года в Китае было продано 7,6 млн гибридов и электромобилей, что на 25 % больше в годовом сравнении. Август продемонстрировал прирост на 6 % в годовом сравнении и на 11 % в последовательном. Лидер мирового рынка BYD свою производственную программу на текущий год недавно снизил с 5,5 до 4,6 млн машин. За пределами Китая компания намерена продать около 1 млн гибридов и электромобилей.

Прирост в 25 % показал и мировой рынок, но с общим количеством проданных с начала года машин 12,5 млн штук. В Европе темпы роста оказались выше — 31 %, хотя в абсолютном выражении всё ограничилось 2,6 млн проданных гибридов и электромобилей. Наконец, Северная Америка прибавила только 6 % до 1,3 млн машин. При этом во всём остальном мире количество реализованных гибридов и электромобилей хоть и ограничилось совокупным 1 млн, темпы роста достигли 44 %.