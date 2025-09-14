Сегодня 14 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика С начала года рынок гибридов и электромо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

С начала года рынок гибридов и электромобилей вырос на 25 %, но основной рост наблюдался за пределами крупнейших регионов

Тезис о неоднородности рынка электрифицированных транспортных средств подтверждается августовской статистикой Rho Motion, на которую ссылается Electrek. В прошлом месяце в мире было продано 1,7 млн гибридов и электромобилей, что на 15 % больше результатов аналогичного месяца прошлого года. Всего с начала года продажи выросли на 25 %, но основной рост наблюдался не в крупнейших регионах.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Последовательно августовские продажи подобных транспортных средств увеличились на 5 %. Основную часть продаж в августе сформировали именно аккумуляторные электромобили (1,16 млн), тогда как на долю подзаряжаемых гибридов пришлось 570 000 проданных экземпляров. Всего с начала года по всему миру было продано 12,5 млн гибридов и электромобилей.

Картина по регионам была неоднородной. Североамериканский рынок за счёт ажиотажа в связи со скорым прекращением субсидирования покупок электромобилей местной сборки в США продемонстрировал месячный рекорд по итогам августа. При этом в Канаде продажи упали с начала года на треть, поскольку в стране было приостановлено предоставление субсидий на покупку электротранспорта.

В Европе продажи двигает график ужесточения экологических требований. В Германии и Великобритании на этом фоне продажи гибридов и электромобилей выросли с начала года на 45 и 31 % соответственно. В Испании прирост оказался двукратным, Италия прибавила 41 %, а вот Франция ограничилась ростом на 9 % с начала года.

В Китае в июле и августе наблюдалось снижение темпов роста, но оно объясняется эффектом влияния прошлогодних субсидий, которые сформировали высокую базу для сравнения. В целом, с начала текущего года в Китае было продано 7,6 млн гибридов и электромобилей, что на 25 % больше в годовом сравнении. Август продемонстрировал прирост на 6 % в годовом сравнении и на 11 % в последовательном. Лидер мирового рынка BYD свою производственную программу на текущий год недавно снизил с 5,5 до 4,6 млн машин. За пределами Китая компания намерена продать около 1 млн гибридов и электромобилей.

Прирост в 25 % показал и мировой рынок, но с общим количеством проданных с начала года машин 12,5 млн штук. В Европе темпы роста оказались выше — 31 %, хотя в абсолютном выражении всё ограничилось 2,6 млн проданных гибридов и электромобилей. Наконец, Северная Америка прибавила только 6 % до 1,3 млн машин. При этом во всём остальном мире количество реализованных гибридов и электромобилей хоть и ограничилось совокупным 1 млн, темпы роста достигли 44 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
С начала этого года мировой рынок электромобилей вырос на 27 % до 10,7 млн штук
Продажи электромобилей по всему миру выросли на 28 % в первом полугодии
Мировой рынок электромобилей вырос на 28 % с начала года — во многом благодаря Китаю
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C
The Boring Company приостановила прокладку туннеля в районе Лас-Вегаса после инцидента с травмой рабочего
Теги: аналитика, электромобиль, статистика
аналитика, электромобиль, статистика
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot
Масштабный слив данных «Великого китайского файрвола» раскрыл механизм работы системы
Apple опубликовала цены на ремонт iPhone Air: порадовать нечем
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года 2 ч.
Новая статья: Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия 8 ч.
Новая статья: Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3 8 ч.
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 17 ч.
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 19 ч.
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 19 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2 21 ч.
Китайская Tencent увела топ-учёного из OpenAI — цена вопроса $14 млн 13-09 05:31
Сегодня в России отмечается День программиста 13-09 05:27
Новая статья: Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия 13-09 00:05
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта 52 мин.
С начала года рынок гибридов и электромобилей вырос на 25 %, но основной рост наблюдался за пределами крупнейших регионов 2 ч.
Corsair выплатит пользователям $5,5 млн за некорректную рекламу памяти DDR4 и DDR5 2 ч.
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта 2 ч.
Китай начал расследование политики США в сфере полупроводников, точнее, даже два расследования 7 ч.
Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт 16 ч.
Nintendo воскресила провальную VR-консоль Virtual Boy из 1995 года, но теперь это аксессуар для Switch 16 ч.
Облачные Mac'и с Nitro: AWS запустила инстансы EC2 M4 Mac и M4 Pro Mac 18 ч.
Затраты на строительство дата-центров в США бьют рекорды 18 ч.
Microsoft расширит вычислительные мощности для обучения собственных ИИ-моделей 18 ч.