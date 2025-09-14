Сегодня 14 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Очки будущего за $800, ИИ и метавселенна...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Очки будущего за $800, ИИ и метавселенная: Meta✴ готовит серию крупных анонсов на предстоящей неделе

До ежегодной конференции Meta Connect, посвящённой виртуальной и дополненной реальности, искусственному интеллекту и метавселенной, остаются считаные дни. В этом году мероприятие обещает стать особенно значимым для направления умных очков и ИИ.

Источник изображения: Steve Johnson/Unsplash

Источник изображения: Steve Johnson/Unsplash

Формат Connect изменится по сравнению с прошлым годом. Основной доклад главы Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) состоится 17 сентября в 17:00 по североамериканскому времени (18 сентября, 03:00 мск). На следующий день в 10:00 по местному времени (20:00 мск) выступят другие топ-менеджеры компании, после чего пройдут сессии для разработчиков.

Главным анонсом Connect 2025 должны стать умные очки нового поколения. Модель с кодовым именем Hypernova станет первыми очками Meta с дисплеем. По имеющимся данным, устройство позволит просматривать уведомления и фото, а также будет поддерживать управление с помощью браслета — жестового контроллера, подобного тому, что демонстрировался с прототипом Orion. Официальное название очков, предположительно, — Celeste. Их розничная цена составит около $800, а продажи начнутся до конца года. Не исключено, что премиальная версия выйдет под брендом Prada в рамках партнёрства Meta и EssilorLuxottica.

Кроме того, ожидается обновление линейки очков без дисплея, созданных совместно с Ray-Ban. Они получат улучшенные камеры, более ёмкие аккумуляторы и новые ИИ-функции. По слухам, будет предложено две версии — с прозрачными линзами и солнцезащитные. Также Meta может объявить об открытии своей платформы для сторонних производителей, что расширит экосистему умных очков.

Искусственный интеллект также станет одной из центральных тем конференции. ИИ-ботом Meta AI ежемесячно пользуются миллиарды человек, и компания готовит новые функции для очков и приложений. По данным источников, ведётся работа над линейкой персонализированных ботов для разных языковых групп. Возможно, Цукерберг представит и новые шаги в области создания суперинтеллекта, ради чего Meta сформировала отдельное подразделение и активно нанимает специалистов. Также не исключён анонс улучшений для языковых моделей семейства Llama — выпуск Llama 4 ранее был отложен.

Тема метавселенной также останется в повестке. Ожидаются новости о Horizon Worlds, в том числе связанные с внедрением NPC на базе ИИ. Новых гарнитур Quest пока ждать не стоит, но Meta может раскрыть планы партнёров — Asus, Lenovo и Xbox, которые работают над устройствами на базе Meta Horizon OS.

Не исключено, что компания готовит и другие сюрпризы. Точные детали станут известны уже на следующей неделе, когда Meta Connect 2025 официально откроется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta✴, OpenAI и xAI
Meta✴ и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут
Из Meta✴ продолжается массовый исход специалистов в сфере ИИ — Цукерберг пытается его остановить, но безуспешно
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз
Теги: me, connect, искусственный интеллект, метавселенная
me, connect, искусственный интеллект, метавселенная
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple опубликовала цены на ремонт iPhone Air: порадовать нечем
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
Corsair выплатит пользователям компенсацию в $5,5 млн за «неправильные» скорости DDR4 и DDR5
Флагманский внедорожник BYD YangWang U8L за $179 800 предлагает 1180 л.с. и разгон за 3,5 секунды до «сотни»
Китайские учёные запихнули ДНК в кассету и создали накопитель нового поколения ёмкостью до 36 Пбайт
Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике 59 мин.
Очки будущего за $800, ИИ и метавселенная: Meta готовит серию крупных анонсов на предстоящей неделе 2 ч.
Инвесторы вложили в OpenAI 50 млрд, но Сэм Альтман обещает прибыль не раньше 2029 года 15 ч.
Новая статья: Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия 20 ч.
Новая статья: Gamesblender № 743: анонс Lenovo Legion Go 2, «слишком сложная» Silksong и планы на Wolfenstein 3 21 ч.
Петя вернулся: обнаружен опасный вирус-вымогатель HybridPetya, который обходит UEFI Secure Boot 13-09 19:28
Руководитель по разработке ИИ покинет Apple на фоне массового ухода сотрудников к конкурентам 13-09 14:35
В России заблокировали доступ к площадке инди-игр Itch.io 13-09 12:55
Стартап xAI успел за один день уволить 500 сотрудников и объявить о планах увеличить команду в 10 раз 13-09 12:34
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки Windows 11 23H2 13-09 10:35
Спрос на iPhone 17 в Китае бьёт исторические рекорды — и это даже без iPhone Air 3 ч.
Bain Capital продала китайские ЦОД ChinData за $4 млрд 7 ч.
В Москве открылся Национальный космический центр — новая штаб-квартира «Роскосмоса» 9 ч.
Космический корабль «Прогресс МС-32» с российской полупроводниковой установкой долетел до МКС 10 ч.
Заднеприводная версия Tesla Cybertruck снята с продажи спустя пять месяцев с момента дебюта 14 ч.
С начала года рынок гибридов и электромобилей вырос на 25 %, но основной рост наблюдался за пределами крупнейших регионов 14 ч.
Microsoft сможет претендовать на меньшую долю выручки OpenAI по условиям нового контракта 15 ч.
Китай начал расследование политики США в сфере полупроводников, точнее, даже два расследования 19 ч.
Shell изобрела эликсир быстрой зарядки — с ним зарядить электромобиль можно всего за 10 минут 13-09 18:03
В свежем топ-10 самых продаваемых смартфонов оказалось пять iPhone, четыре Galaxy и Xiaomi Redmi 14C 13-09 16:44