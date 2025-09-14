Очки будущего за $800, ИИ и метавселенная: Meta✴ готовит серию крупных анонсов на предстоящей неделе

До ежегодной конференции Meta✴ Connect, посвящённой виртуальной и дополненной реальности, искусственному интеллекту и метавселенной, остаются считаные дни. В этом году мероприятие обещает стать особенно значимым для направления умных очков и ИИ.

Формат Connect изменится по сравнению с прошлым годом. Основной доклад главы Meta✴ Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) состоится 17 сентября в 17:00 по североамериканскому времени (18 сентября, 03:00 мск). На следующий день в 10:00 по местному времени (20:00 мск) выступят другие топ-менеджеры компании, после чего пройдут сессии для разработчиков.

Главным анонсом Connect 2025 должны стать умные очки нового поколения. Модель с кодовым именем Hypernova станет первыми очками Meta✴ с дисплеем. По имеющимся данным, устройство позволит просматривать уведомления и фото, а также будет поддерживать управление с помощью браслета — жестового контроллера, подобного тому, что демонстрировался с прототипом Orion. Официальное название очков, предположительно, — Celeste. Их розничная цена составит около $800, а продажи начнутся до конца года. Не исключено, что премиальная версия выйдет под брендом Prada в рамках партнёрства Meta✴ и EssilorLuxottica.

Кроме того, ожидается обновление линейки очков без дисплея, созданных совместно с Ray-Ban. Они получат улучшенные камеры, более ёмкие аккумуляторы и новые ИИ-функции. По слухам, будет предложено две версии — с прозрачными линзами и солнцезащитные. Также Meta✴ может объявить об открытии своей платформы для сторонних производителей, что расширит экосистему умных очков.

Искусственный интеллект также станет одной из центральных тем конференции. ИИ-ботом Meta✴ AI ежемесячно пользуются миллиарды человек, и компания готовит новые функции для очков и приложений. По данным источников, ведётся работа над линейкой персонализированных ботов для разных языковых групп. Возможно, Цукерберг представит и новые шаги в области создания суперинтеллекта, ради чего Meta✴ сформировала отдельное подразделение и активно нанимает специалистов. Также не исключён анонс улучшений для языковых моделей семейства Llama — выпуск Llama 4 ранее был отложен.

Тема метавселенной также останется в повестке. Ожидаются новости о Horizon Worlds, в том числе связанные с внедрением NPC на базе ИИ. Новых гарнитур Quest пока ждать не стоит, но Meta✴ может раскрыть планы партнёров — Asus, Lenovo и Xbox, которые работают над устройствами на базе Meta✴ Horizon OS.

Не исключено, что компания готовит и другие сюрпризы. Точные детали станут известны уже на следующей неделе, когда Meta✴ Connect 2025 официально откроется.