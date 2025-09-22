Сегодня 22 сентября 2025
IIIF150 Action 15Pro — смартфон с защитой IP68 и IP69K, вторым дисплеем и толщиной 6,88 мм

Компания IIIF150 представила защищённый смартфон Action 15Pro, отличающийся, несмотря на повышенную прочность, стильным дизайном корпуса с толщиной всего 6,88 мм. Ещё одна особенность новинки — дополнительный экран на задней панели.

Вышедший под слоганом Hardcore Tech to Extreme Romance («От хардкорных технологий до экстремальной романтики»), смартфон IIIF150 Action 15Pro получил дизайн, навеянный космической тематикой. Переливающаяся блёстками, словно небо в звёздную ночь, задняя крышка отражает, по замыслу создателей смартфона, величие галактики, а круглый модуль камеры напоминает солнечную систему в миниатюре.

IIIF150 Action 15Pro оснащён 6,78-дюймовым 3D-изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим яркое изображение и плавное воспроизведение видео, сёрфинга в Сети и игр. В верхней части дисплея размещена 32-мегапиксельная камера для селфи.

На задней панели находится 50-мегапиксельная камера с сенсором Sony IMX766 размером 1/1,56" с поддержкой EIS-стабилизации, позволяющая получать снимки и видео высокого качества даже при низком освещении. Благодаря распознаванию 14 сцен (еда, питомцы, рассвет и др.) с помощью искусственного интеллекта камера автоматически подстраивается под условия съёмки. Обе камеры поддерживают запись видео с разрешением 1080p-, а водонепроницаемый корпус позволяет вести съёмку даже под водой.

На задней панели также размещён дополнительный 1,1-дюймовый дисплей, который позволяет использовать основную камеру для съёмки селфи. На нём могут отображаться поступающие звонки, сообщения и уведомления из соцсетей, а также время с возможностью установки циферблата по своему вкусу из множества предлагаемых вариантов.

В смартфоне используется высокопроизводительный 6-нм восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100, обеспечивающий в сочетании с до 32 Гбайт оперативной памяти возможность запуска ресурсоёмких приложений и игр, а также стабильную работу в режиме многозадачности.

Благодаря аккумулятору ёмкостью 5100 мА·ч смартфон IIIF150 Action 15Pro может проработать без подзарядки до 18 дней в режиме ожидания, а быстрая зарядка мощностью 30 Вт позволяет восполнить заряд аккумулятора с нуля до 30 % всего за 12 мин.

Повышенная прочность корпуса смартфона подтверждена сертификацией SGS 5 звёзд — аппарат способен выдерживать падения с высоты 1,8 м (с чехлом). По пыле- и влагозащите IIIF150 Action 15Pro соответствует стандартам IP68 и IP69K, выдерживая нахождение под водой на глубине 6 м в течение суток, а также сохраняя работоспособность под водяными струями с температурой 80 °C под давлением 100 бар.

Теги: iiif150, смартфон
