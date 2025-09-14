Сегодня 14 сентября 2025
Новости Software
Пользователи Windows 10 получили от Microsoft последнее предупреждение о завершении поддержки ОС

Компания Microsoft напомнила, что через 30 дней завершится поддержка операционной системы Windows 10. Это касается также версий Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015. После 14 октября пользователи перестанут получать обновления безопасности и техническую помощь.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Как сообщается в сообщении центра сообщений Microsoft, поддержка Windows 10 версии 22H2 в редакциях Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise завершится 14 октября 2025 года. Октябрьское обновление безопасности станет последним для этих версий. Для продолжения получения обновлений безопасности Microsoft рекомендует обновить совместимые устройства до Windows 11 или перейти на Windows 11 в облаке через сервис Windows 365.

Пользователи Windows 10 могут отложить переход на новую систему, присоединившись к программе расширенных обновлений безопасности (ESU), которая стоит $30 для обычных пользователей и $61 за устройство в год для корпоративных клиентов. При этом обычные пользователи могут получить ESU бесплатно, если воспользуются баллами Microsoft Rewards или включат функцию Windows Backup для синхронизации данных в облаке. Устройства с Windows 10 в виртуальных машинах и те, что используют Windows 11 Cloud PC через Windows 365, также могут получать обновления безопасности по программе ESU без дополнительных затрат.

Альтернативой является переход на версии Long-Term Servicing Channel (LTSC), предназначенные для специализированных устройств, таких как промышленное или медицинское оборудование, которые будут получать обновления после октября 2025 года. Например, поддержка Windows 10 Enterprise LTSC 2021 завершится 12 января 2027 года (с продлённой поддержкой для IoT Enterprise), а поддержка Windows 10 Enterprise LTSC 2019 завершится 9 января 2029 года. Подробности о сроках поддержки можно найти в инструменте поиска Lifecycle Policy или на странице FAQ по жизненному циклу Windows.

Интересно, что калифорниец, Лоуренс Клейн (Lawrence Klein), подал в суд на Microsoft из-за прекращения поддержки Windows 10. Пользователь недоволен тем, что компания прекращает поддержку этой ОС, и считает, что это делается «чтобы заставить клиентов приобретать новые устройства, оптимизированные для работы с программным обеспечением Microsoft для ИИ, таким как Copilot, который поставляется вместе с Windows 11».

Тем не менее, по данным Statcounter Global Stats, Windows 11 уже обогнала Windows 10 по количеству установок: более 53 % всех систем Windows работают на Windows 11, тогда как на Windows 10 — 42%. Согласно опросу Steam Hardware & Software Survey за август 2025 года, 60,39 % геймеров используют Windows 11, а 35,08 % — Windows 10.

Источник:

Теги: windows 10, windows 11, microsoft
