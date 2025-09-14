Nvidia настаивает, что не снимала с производства GeForce RTX 5080 FE и 5090 FE, но «иногда их может не хватать»

Компания Nvidia подтвердила продолжение производства видеокарт серии GeForce RTX 50 Founders Edition, несмотря на временное исчезновение моделей RTX 5090 и RTX 5080 из официальных магазинов. Представитель компании сообщил, что перебои в наличии связаны с ограниченным тиражом этих продуктов, и они вернутся в продажу после пополнения складов.

Однако, как пишет издание VideoCardz, ситуация вызвала широкое обсуждение среди пользователей, так как Nvidia обычно не удаляет товары из каталога при их временной недоступности, а лишь меняет статус. Компания не уточнила причины полного удаления моделей из магазинов, но заверила, что они снова появятся в продаже при наличии новых партий.

«Видеокарты GeForce RTX 50 серии Founders Edition продолжают выпускаться. Они выпускаются ограниченным тиражом, поэтому иногда их может не хватать на нашем сайте, но мы вернём их вам, когда они снова появятся в наличии», — сказали в Nvidia изданию Wccftech.

Хотя слухи о том, что Nvidia прекратила производство RTX 50 Founders Edition оказались необоснованными, более прозрачная информация от компании, по мнению VideoCardz, вероятно, позволила бы избежать лишних спекуляций.

Напомним, с января 2025 года доступность видеокарт RTX 50 Founders Edition остаётся проблемой на многих рынках. В связи с этим Nvidia расширила программу Verified Priority Access, позволяющую отдельным покупателям приобретать карты по рекомендованной цене.