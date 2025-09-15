Samsung в этом месяце приступит к массовому выпуску 2-нм процессоров Exynos 2600

Для южнокорейской компании Samsung Electronics процессор Exynos 2600 является знакомым в том смысле, что он должен выпускаться с применением передового 2-нм техпроцесса и структуры транзисторов GAA с окружающим затвором. Массовое производство таких процессоров должно начаться в этом месяце.

Об этом сообщает издание The Financial News, отмечая, что разработка процессора Exynos 2600 уже завершена, и всё готово к запуску массового производства. Процессоры этой серии дебютируют в составе смартфонов Galaxy S26, что не менее важно в свете зависимости южнокорейского гиганта от Qualcomm, которая продолжает снабжать партнёра и конкурента собственными процессорами Snapdragon. В этой сфере Samsung достаточно давно обходилась без своих процессоров Exynos.

Переход на передовую 2-нм технологию, как считается, позволит Samsung не только повысить энергетическую эффективность, но улучшить условия теплообмена в составе мобильных устройств. В составе процессора Exynos 2600, как ожидается, появится специальный блок Heat Path Block, отвечающий за эффективность отвода тепла и повышение стабильности работы чипа при нагреве.

Имеющиеся предварительные данные о быстродействии Exynos 2600 позволяют рассчитывать, что он окажется на сопоставимом уровне с Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 — хотя бы в тестах Geekbench. В семействе смартфонов Galaxy S26 одновременно будут применяться и процессоры Qualcomm, так что выход Exynos 2600 не будет символизировать переход Samsung исключительно на свои чипы. При этом появление в составе флагманских смартфонов ключевого компонента собственного производства позволит Samsung снизить затраты и себестоимость. Если Samsung добьётся успеха в выпуске 2-нм чипов собственной разработки, это позволит ей привлечь на соответствующий техпроцесс новых крупных клиентов в контрактном бизнесе.