Сегодня 15 сентября 2025
Будущие устройства Apple будут отдавать ...
Будущие устройства Apple будут отдавать приоритет функциональности, а не дизайну

По традиции, Марк Гурман (Mark Gurman) в еженедельном дайджесте на страницах Bloomberg не оставил ценителей продукции Apple без пищи к размышлению. По его словам, после почти полной смены кадрового состава дизайнеров этой компании наметился сдвиг в подходе к разработке новых устройств. Они должны стать более функциональными и технологичными, а дизайн более не будет диктовать компромиссы в этой сфере.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По мнению Гурмана, влияние бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive), который покинул компанию в 2019 году вместе с когортой единомышленников, уже теряет свою инерцию. Айв ставил во главу угла дизайн устройств как таковой, в результате функциональными возможностями новых продуктов компания в итоге жертвовала. Такой подход себя изживает, как поясняет представитель Bloomberg, и новое поколение дизайнеров Apple стремится внедрять тот или иной дизайн только в том случае, если он сочетается с подобающей функциональностью и техническими характеристиками.

Преемник Айва на посту главного дизайнера Apple продержался не более трёх лет. Позже ушёл в отставку операционный директор Apple Джефф Уильямс (Jeff Williams), который курировал в компании сферу дизайна на уровне высшего руководства в последние годы. Новые руководители дизайнерских команд Apple подчиняются напрямую генеральному директору Тиму Куку (Tim Cook). Последний, как ожидается, от влияния на работу дизайнеров будет максимально отстраняться. Таким образом, именно новому поколению дизайнеров Apple предстоит определять, какими будут устройства компании в ближайшие годы. Возможно, им удастся победить тот застой, который наблюдался в последнее время. Apple возвращается к исходной концепции, которую провозгласил ещё ныне покойный основатель компании Стив Джобс (Steve Jobs): «Дизайн — это не только то, как это выглядит и ощущается, но и то, как это работает».

По сути, если не считать iPhone Air, который пожертвовал возможностями камер и ёмкостью батареи ради тонкого корпуса, новый подход уже можно наблюдать на примере старших моделей смартфонов Apple нового семейства. Они стали чуть толще предшественников ради улучшенных камер и более ёмких аккумуляторов. По всей видимости, тенденция к доминированию функциональности в дизайне продуктов Apple будет отслеживаться и далее.

Теги: apple, apple iphone, дизайн, джони айв, стив джобс
