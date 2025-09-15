Team Falcons стала чемпионом The International 2025, обыграв Xtreme Gaming — итоги главного турнира года по Dota 2

В Гамбурге на стадионе «Барклейс-арена» завершился 14-й по счёту киберспортивный турнир The International 2025 по Dota 2. Итоги главного события года для фанатов популярной MOBA от Valve — в этом материале.

В гранд-финале сошлись китайская Xtreme Gaming и Team Falcons из Саудовской Аравии. Первая по дороге к развязке выбила из турнира сербский коллектив с Parivision, а вторая — чемпионов 2021 и 2023 годов Team Spirit.

Финальное противостояние растянулось на все пять матчей и в плотной борьбе завершилось победой Team Falcons со счётом 3:2. Запись решающей игры с русскоязычными комментариями доступна по этой ссылке.

Для Team Falcons триумф на The International 2025 оказался первым в истории, однако для двух её участников это уже второе чемпионство — речь о сербе Оливере Лепко (Oliver Lepko) и американце Цзинцзюнь У (Jingjun Wu).

Чемпионами The International 2025 в составе Team Falcons также стали россиянин Станислав Поторак, иорданец Аммар аль-Ассаф (Ammar Al-Assaf) и датчанин Андреас Нильсен (Andreas Nielsen).

Team Falcons за победу на The International 2025 получила 42,5 % от общего призового фонда — более $1,1 млн из $2,6 млн. Обладателям второго места из Xtreme Gaming пришлось довольствоваться 13 % ($350 тысяч).

Тем временем The International уже готовится к 2026 году. Сооснователь и президент Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) в специальном обращении раскрыл сроки и место проведения The International 2026 — август, Шанхай.