«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США

Действующему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) в первый день своего второго срока пришлось иметь дело с тяжёлым наследием предшественника в виде вступившего в силу закона о запрете работы в стране китайской социальной сети TikTok. Трамп неоднократно давал отсрочку для проведения переговоров с китайской стороной, и на этой неделе она может быть продлена в очередной раз.

Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, сославшись на собственные источники. Будущая отсрочка, если вступит в силу 17 сентября, станет уже четвёртой по счёту, поскольку до этого Трамп давал отсрочку для вступления в силу закона о запрете TikTok в США трижды на 90 дней, начиная с 20 января текущего года. Если всё будет указывать на отсутствие перспектив договориться с китайской ByteDance и властями КНР, то Трамп может запретить работу TikTok в США. В минувшее воскресенье он заявил следующее: «Я могу (продлить), а могу и нет, мы сейчас ведём переговоры по поводу TikTok. Возможно, мы дадим ему умереть, либо, я не знаю — это зависит от Китая. Это не имеет большого значения. Я хотел бы сделать это ради детей».

Как известно, до начала своей предвыборной кампании Трамп был настроен достаточно критически в отношении работы TikTok в США, поскольку американские власти подозревают эту социальную сеть в сборе данных об американских гражданах в интересах китайских спецслужб. Когда стало понятно, что благодаря TikTok Трамп смог обрести многих сторонников среди молодых избирателей в США, он сменил гнев на милость. При этом он продолжал настаивать, что американские власти должны получить серьёзный контроль над работой TikTok в США. Сделку в этой сфере, как считается, власти КНР и США обсуждали и в ходе очередного этапа торговых переговоров между странами, который состоялся в это воскресенье в Испании. Как ожидается, условия возможной сделки по TikTok не будут раскрыты публично до 17 сентября. В ходе трёх предыдущих раундов торговых переговоров между США и КНР данная тема не затрагивалась, как утверждает Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), который принял участие в недавних переговорах, по данным Bloomberg, заявил о близости достижения США и Китаем договорённостей по поводу дальнейшей судьбы TikTok. «Думаю, что по сделке с TikTok как таковой мы уже решили проблему или очень близки к этому. При этом есть ряд других вопросов, которые пока не решены», — отметил чиновник. Китайская сторона на переговорах в Мадриде, как отметил американский министр, формулировала свои запросы достаточно агрессивно. Речь вполне предсказуемо шла о внешнеторговом дисбалансе между США и КНР, и в этой сфере пути к согласию пока не найдено.