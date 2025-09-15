Сегодня 15 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети «Я хотел бы сделать это ради детей», — Т...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США

Действующему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) в первый день своего второго срока пришлось иметь дело с тяжёлым наследием предшественника в виде вступившего в силу закона о запрете работы в стране китайской социальной сети TikTok. Трамп неоднократно давал отсрочку для проведения переговоров с китайской стороной, и на этой неделе она может быть продлена в очередной раз.

Источник изображения: Unsplash, Александр Шатов

Источник изображения: Unsplash, Александр Шатов

Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, сославшись на собственные источники. Будущая отсрочка, если вступит в силу 17 сентября, станет уже четвёртой по счёту, поскольку до этого Трамп давал отсрочку для вступления в силу закона о запрете TikTok в США трижды на 90 дней, начиная с 20 января текущего года. Если всё будет указывать на отсутствие перспектив договориться с китайской ByteDance и властями КНР, то Трамп может запретить работу TikTok в США. В минувшее воскресенье он заявил следующее: «Я могу (продлить), а могу и нет, мы сейчас ведём переговоры по поводу TikTok. Возможно, мы дадим ему умереть, либо, я не знаю — это зависит от Китая. Это не имеет большого значения. Я хотел бы сделать это ради детей».

Как известно, до начала своей предвыборной кампании Трамп был настроен достаточно критически в отношении работы TikTok в США, поскольку американские власти подозревают эту социальную сеть в сборе данных об американских гражданах в интересах китайских спецслужб. Когда стало понятно, что благодаря TikTok Трамп смог обрести многих сторонников среди молодых избирателей в США, он сменил гнев на милость. При этом он продолжал настаивать, что американские власти должны получить серьёзный контроль над работой TikTok в США. Сделку в этой сфере, как считается, власти КНР и США обсуждали и в ходе очередного этапа торговых переговоров между странами, который состоялся в это воскресенье в Испании. Как ожидается, условия возможной сделки по TikTok не будут раскрыты публично до 17 сентября. В ходе трёх предыдущих раундов торговых переговоров между США и КНР данная тема не затрагивалась, как утверждает Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), который принял участие в недавних переговорах, по данным Bloomberg, заявил о близости достижения США и Китаем договорённостей по поводу дальнейшей судьбы TikTok. «Думаю, что по сделке с TikTok как таковой мы уже решили проблему или очень близки к этому. При этом есть ряд других вопросов, которые пока не решены», — отметил чиновник. Китайская сторона на переговорах в Мадриде, как отметил американский министр, формулировала свои запросы достаточно агрессивно. Речь вполне предсказуемо шла о внешнеторговом дисбалансе между США и КНР, и в этой сфере пути к согласию пока не найдено.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После возвращения в TikTok президент США Трамп заявил о готовности ещё раз отсрочить его запрет
Без передачи алгоритмов сделка США с TikTok не состоится — Министр торговли США назвал обязательные условия соглашения
Из консорциума, собирающегося купить TikTok в США, вышел крупный инвестор
Meta✴ и TikTok отбились от надзорного сбора в Европе, но уплаченные взносы им не вернут
Соцсети заполонили боты: Сэм Альтман пожаловался, что интернет стал искусственным из-за ИИ
Yandex.ru продолжит перенаправлять на сервисы VK ещё два года
Теги: tiktok, запрет, дональд трамп, сша, китай
tiktok, запрет, дональд трамп, сша, китай
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
TSMC запустила производство мёда, потому что пчёлам приглянулись полупроводниковые заводы компании
Apple A19 Pro из iPhone 17 Pro обошёл Ryzen 9 9950X по однопоточной производительности в Geekbench
Считавшаяся неудачной сделка по покупке Sun в итоге сделала Oracle облачным гигантом
Corsair выплатит пользователям компенсацию в $5,5 млн за «неправильные» скорости DDR4 и DDR5
Китайская FanlessTech выпустила корпус для Mini-ITX сборок с пассивным охлаждением — он весит 21 кг
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках 30 мин.
Юрлицо российского игрового движка Nau Engine, в который VK хотела вложить 1 млрд руб., ликвидируется 33 мин.
Создатель инди-хита Balatro пожаловался на выгорание и перенёс выход патча 1.1 на неопределённый срок 37 мин.
«Я хотел бы сделать это ради детей», — Трамп собирается снова отсрочить запрет TikTok в США 44 мин.
«Т-банк» запустил бесконтактную оплату для iPhone через Bluetooth Low Energy 47 мин.
МТС отменила комиссию при пополнении аккаунта Steam, но лишь временно 2 ч.
Microsoft добавит в Windows 11 встроенный тест скорости интернета 3 ч.
Team Falcons стала чемпионом The International 2025, обыграв Xtreme Gaming — итоги главного турнира года по Dota 2 4 ч.
Google Gemini обошла ChatGPT в топе американского App Store и вышла на первое место по популярности 8 ч.
Издатель Rolling Stone и Billboard подал в суд на Google из-за ИИ-сводок в поисковике 18 ч.
Квартальные продажи корпоративного WLAN-оборудования достигли $2,6 млрд 37 мин.
SK hynix завершила разработку памяти HBM4 для ИИ-систем 41 мин.
Oracle предоставит НАТО суверенное облако OCI 3 ч.
Эксперты «прожарят» ИТ-тренды на конференции Orion Digital Day 3 ч.
Biostar выпустила индустриальные компьютеры EdgeComp MS-NANX 8G/16G на базе NVIDIA Jetson Orin NX 4 ч.
Покупатели распробовали б/у электромобили — они дешевеют быстрее бензиновых и позволяют сэкономить 4 ч.
До следующей весны Apple выпустит ещё десять новых продуктов 5 ч.
Будущие устройства Apple будут отдавать приоритет функциональности, а не дизайну 6 ч.
Samsung в этом месяце приступит к массовому выпуску 2-нм процессоров Exynos 2600 8 ч.
Новая статья: Обзор ASUS Zenbook 14 (UM3406K): ультрабук эры искусственного интеллекта 13 ч.