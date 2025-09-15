Сегодня 15 сентября 2025
«Будто фанатский фильм посмотрел»: Netflix подтвердила дату выхода четвёртого сезона «Ведьмака», а новый тизер сериала утонул в дизлайках

Стриминговый гигант Netflix подтвердил дату выхода четвёртого сезона фэнтезийного сериала «Ведьмак» (The Witcher) по мотивам литературной саги польского писателя Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski).

Источник изображений: Netflix

Источник изображений: Netflix

Напомним, Netflix продлила «Ведьмака» на четвёртый сезон ещё осенью 2022 года, а выпустить шоу планировала до конца 2025-го. По слухам, премьера была назначена на конец октября (вероятно, 30-е число).

Как стало известно, четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix и правда выйдет 30 октября. Анонс сопровождался тизером с новым Геральтом из Ривии — Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth) пришёл на смену звезде трёх сезонов Генри Кавиллу (Henry Cavill).

Трейлер демонстрирует сражение Геральта со злобным духом. Традиционное оружие против него бесполезно, поэтому ведьмак обращается за помощью к магическим знакам — Ирден позволяет заточить призрака в волшебной клетке.

Зрители сокрушаются по поводу ухода Кавилла, желают удачи Хемсворту и активно ставят дизлайки — у ролика их уже больше 42 тысяч (на 19 тыс. лайков). «Будто фанатский фильм посмотрел», — подметил sedlyholmes3722.

Постер четвёртого сезона

Постер четвёртого сезона

По сюжету после потрясших Континент событий третьей главы Геральта, Йеннифэр и Цири разлучает бушующая война и бесчисленные враги, но благодаря неожиданным союзникам они получают шанс на воссоединение.

Четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix состоит из восьми эпизодов (выйдут в один день). Вместе с пятым (последним) они перескажут оставшиеся книги из саги Сапковского — «Крещение огнём», «Башня Ласточки» и «Владычица Озера».

Теги: the witcher, netflix, экранизация
