Мессенджер Max сможет заменить паспорт при покупке товаров для врослых, но пока в тестовом режиме

Мессенджер Max запустил в пилотном режиме сервис создания цифрового ID, с помощью которого можно подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, без надобности в паспорте или других бумажных документах, пишет ресурс «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Источник изображения: Max

Источник изображения: Max

«Воспользоваться цифровым ID можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента», — сообщили в пресс-службе Max.

Цифровой ID в Max представляет собой динамический QR-код в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд. Его могут создавать граждане России в возрасте старше 18 лет. Цифровой ID действителен только на устройстве, использовавшемся для его создания, доступ к нему возможен только через функцию Face ID или по отпечатку пальца. Также нельзя будет сделать скриншот QR-кода.

Для создания цифрового ID необходимо обновить мессенджер и приложение «Госуслуги» до последней версии, далее, выбрав в профиле раздел «Цифровой ID», нажать на кнопку «Создать» и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. После этого необходимо перейти на «Госуслуги» по специальной кнопке, дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии, сделать селфи. В завершение процесса пользователь должен получить подтверждение, что цифровой ID готов.

В пресс-службе мессенджера сообщили, что в рамках пилотного проекта с 15 сентября можно подтвердить возраст с помощью цифрового ID в десяти магазинах сети «Магнит» в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Пользователям достаточно для этого отсканировать на кассе самообслуживания цифровой ID из приложения Мax.

Тестирование сервиса продлится три месяца. Планируется, что в этом году данная возможность станет доступной более чем в 300 торговых точек сети «Магнит».

Теги: max, мессенджер, цифровой, qr-коды, коммуникации
